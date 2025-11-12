Jefferies maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 185 francs suisses (contre 165 francs suisses) avant la publication des résultats.

Jefferies estime que les résultats semestriels de Richemont publiés vendredi devraient confirmer les gains impressionnants enregistrés aux États-Unis, les progrès satisfaisants réalisés dans la région EMEA et les vents contraires plus modérés dans la région APAC.

Selon l'analyste, la marge brute pourrait être légèrement plus sous pression que prévu, mais un EBIT globalement inchangé témoignerait d'une résilience à la pointe du secteur, ce qui serait impressionnant compte tenu des effets de change.

'Les lancements de Cartier en septembre semblant avoir trouvé un écho très favorable auprès des consommateurs et compte tenu du bon fonctionnement du mécanisme de reprise des prix' indique le bureau d'analyse.

Dans ce contexte incertain, Richemont offre un rapport risque/rendement supérieur souligne Jefferies.