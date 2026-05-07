Jefferies relève son objectif de cours sur Securitas après la publication des résultats

Jefferies maintient sa recommandation " Sous-performance ", tout en soulignant un potentiel de baisse plus limité. L'objectif de cours est relevé à 130 SEK (contre 122 SEK) après la publication des résultats du premier trimestre.

Jefferies confirme sa prévision d'une transition de la performance boursière de Securitas, passant du redressement des marges à une dynamique commerciale et à une croissance organique en 2026.



"Cependant, la faiblesse des résultats du premier trimestre est perçue comme un frein à la dynamique, qui pourrait ne se mettre en place qu'au second semestre compte tenu des échéances contractuelles et du contexte d'incertitude macroéconomique actuel" indique le bureau d'analyse.



Selon l'analyste, les résultats du 1er trimestre sont globalement conformes aux attentes, avec un EBITA ajusté également conforme aux prévisions.



Jefferies estime que cette performance s'explique par des marges solides au 1er trimestre, compensant une croissance organique plus faible qu'anticipé (0 %, soit 2 % hors SCIS), en net ralentissement par rapport aux 4 % (hors SCIS) du 4e trimestre.



"La croissance a été impactée par la baisse des installations technologiques, un démarrage difficile pour les activités de sécurité et la résiliation d'un important contrat en Amérique du Nord" explique Jefferies dans son étude.



L'analyste pense également que le marché s'attend à une accélération de la croissance des volumes tout au long de l'année.



"L'amélioration de la croissance dans le secteur des solutions technologiques pourrait y contribuer. Nous prévoyons que la reprise de la croissance sera un thème central de la réunion d'été sur les résultats prévue à Londres en juin".



Les estimations de BPA de Jefferies pour les exercices 2026 et 2027 reculent de 2 à 3 %, principalement en raison des effets de change, tandis que sa prévision de flux de trésorerie disponible progresse de 5 à 8 % grâce à des hypothèses plus optimistes.