Jefferies relève son objectif de cours sur Securitas après la publication des résultats
Jefferies maintient sa recommandation " Sous-performance ", tout en soulignant un potentiel de baisse plus limité. L'objectif de cours est relevé à 130 SEK (contre 122 SEK) après la publication des résultats du premier trimestre.
Jefferies confirme sa prévision d'une transition de la performance boursière de Securitas, passant du redressement des marges à une dynamique commerciale et à une croissance organique en 2026.
"Cependant, la faiblesse des résultats du premier trimestre est perçue comme un frein à la dynamique, qui pourrait ne se mettre en place qu'au second semestre compte tenu des échéances contractuelles et du contexte d'incertitude macroéconomique actuel" indique le bureau d'analyse.
Selon l'analyste, les résultats du 1er trimestre sont globalement conformes aux attentes, avec un EBITA ajusté également conforme aux prévisions.
Jefferies estime que cette performance s'explique par des marges solides au 1er trimestre, compensant une croissance organique plus faible qu'anticipé (0 %, soit 2 % hors SCIS), en net ralentissement par rapport aux 4 % (hors SCIS) du 4e trimestre.
"La croissance a été impactée par la baisse des installations technologiques, un démarrage difficile pour les activités de sécurité et la résiliation d'un important contrat en Amérique du Nord" explique Jefferies dans son étude.
L'analyste pense également que le marché s'attend à une accélération de la croissance des volumes tout au long de l'année.
"L'amélioration de la croissance dans le secteur des solutions technologiques pourrait y contribuer. Nous prévoyons que la reprise de la croissance sera un thème central de la réunion d'été sur les résultats prévue à Londres en juin".
Les estimations de BPA de Jefferies pour les exercices 2026 et 2027 reculent de 2 à 3 %, principalement en raison des effets de change, tandis que sa prévision de flux de trésorerie disponible progresse de 5 à 8 % grâce à des hypothèses plus optimistes.
Securitas AB est un prestataire de solutions de sécurité basé en Suède, proposant notamment des services de gardiennage spécialisé, des services de sûreté aérienne et des solutions de sécurité à l'international. La société opère à travers cinq segments d'activité. Le segment « Services de sécurité Amérique du Nord » propose des services de sécurité aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le segment « Services de sécurité Europe » propose des services de sécurité dans 27 pays d'Europe. Le segment « Mobile and Monitoring » fournit des services mobiles, tels que des patrouilles de rue et des services d'intervention sur appel, ainsi que des services de télésurveillance, notamment la surveillance d'alarmes pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Le segment « Security Services Ibero-America » fournit des services de sécurité en Amérique latine, au Portugal et en Espagne. Le segment « Nouveaux marchés » fournit des services de sécurité au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Les filiales de la société comprennent Selectron, Rentsec, Vamsa, Tehnomobil, Central de Alarmas Adler, Automatic Alarm, Suddeutsche Bewachung et Johnson & Thompson.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.