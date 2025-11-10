Jefferies a annoncé lundi avoir relevé de 261 à 291 euros son objectif de cours sur Siemens, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre du conglomérat allemand.
Dans une note, le broker américain explique s'attendre à ce que le groupe officialise, jeudi lors de sa journée d'investisseurs, la cession de la plus grande partie de sa participation dans Siemens Healthineers via la distribution d'un dividende en nature à ses actionnaires, ce qui ramènerait sa participation dans le fabricant de dispositifs médicaux de 70% à environ 30% du capital.
Une telle opération présenterait l'avantage de positionner Siemens en tant que plateforme industrielle entièrement tournée vers les technologies d'IA via la mise en oeuvre de la stratégie 'OneTech', souligne-t-il.
Anticipant un résultat opérationnel de respectivement 2% et 5% supérieurs au consensus sur les exercices 2025/2026 et 2026/2027, Jefferies dit s'attendre à ce que le titre comble l'écart de valorisation qu'il accuse actuellement vis-à-vis de comparables Schneider Electric et ABB.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
