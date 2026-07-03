Jefferies relève son objectif de cours sur Sika avant la publication du deuxième trimestre

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 201 francs suisses (contre 181 francs suisses) avant la publication des résultats du deuxième trimestre (le 28 juillet).



Après deux dernières publications solides, Jefferies anticipe que le deuxième trimestre 2026 confirmera cette tendance.



L'analyste s'attend à un retour à la croissance organique des ventes et une contraction limitée des marges en glissement annuel.



"Bien que nous identifions un risque de révision à la baisse des prévisions de marge pour l'exercice 2026, le consensus étant déjà inférieur, une baisse des prévisions de bénéfice absolu semble improbable" indique le bureau d'analyse.



Jefferies a également relevé ses prévisions de croissance organique en Amérique et en Asie-Pacifique.



"Les ventes organiques du deuxième trimestre 2026 devraient renouer avec la croissance annuelle après trois trimestres consécutifs de baisse" indique Jefferies.



Après trois trimestres consécutifs de léger recul organique (-0,2 % au premier trimestre 2026), Jefferies anticipe un retour à la croissance au deuxième trimestre 2026 (+0,6 % en glissement annuel).



Jefferies estime que la zone EMEA sera la région la plus performante du trimestre (croissance organique de +3 % en glissement annuel), l'amélioration observée en mars se poursuivant au deuxième trimestre 2026.



"Les dernières prévisions de Sika pour l'exercice 2026 tablaient sur une croissance du chiffre d'affaires en monnaie locale (organique + acquisitions) de +1 à +4 % (consensus d'environ +2,9 %) et une marge d'EBITDA de 19,5 à 20 % (consensus inférieur, à environ 19,2 %)" rajoute l'analyste en conclusion.