Jefferies maintient son conseil à Conserver mais son objectif de cours passe de 10,35 EUR à 11,35 EUR après la réunion du CMD.
L'analyste estime que les prévisions de croissance présentées lors de la réunion CMD de Valeo étaient inférieures aux attentes et ont clairement été mal accueillies, mais elles reflètent selon l'analyste une vision réaliste du contexte sectoriel.
"Nous pensons que cela justifie une vision plus positive, Valeo étant désormais bien positionné pour 2026F par rapport à ses concurrents, qui devront probablement revoir à la baisse leurs prévisions de croissance en février" indique le bureau d'analyse.
"Nos prévisions ont été révisées à la baisse afin de refléter des perspectives de croissance moins favorables, avec des ventes en baisse de 3 % et 4 % pour les exercices 2026 et 2027 et un EBIT en baisse de 2 % pour chaque exercice" indique l'analyste.
Les prévisions pour l'exercice 2025 de Jefferies restent en revanche globalement inchangées. "Nous sommes légèrement en dessous du consensus pour les ventes pour ces deux exercices, mais légèrement au-dessus pour l'EBIT".
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).
