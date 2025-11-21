Jefferies maintient son conseil à Conserver mais son objectif de cours passe de 10,35 EUR à 11,35 EUR après la réunion du CMD.

L'analyste estime que les prévisions de croissance présentées lors de la réunion CMD de Valeo étaient inférieures aux attentes et ont clairement été mal accueillies, mais elles reflètent selon l'analyste une vision réaliste du contexte sectoriel.

"Nous pensons que cela justifie une vision plus positive, Valeo étant désormais bien positionné pour 2026F par rapport à ses concurrents, qui devront probablement revoir à la baisse leurs prévisions de croissance en février" indique le bureau d'analyse.

"Nos prévisions ont été révisées à la baisse afin de refléter des perspectives de croissance moins favorables, avec des ventes en baisse de 3 % et 4 % pour les exercices 2026 et 2027 et un EBIT en baisse de 2 % pour chaque exercice" indique l'analyste.

Les prévisions pour l'exercice 2025 de Jefferies restent en revanche globalement inchangées. "Nous sommes légèrement en dessous du consensus pour les ventes pour ces deux exercices, mais légèrement au-dessus pour l'EBIT".