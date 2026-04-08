Jefferies réitère son conseil à l'achat sur Vestas et relève son objectif de cours à 215 DKK (contre 200 DKK) avant l'annonce des résultats du 1er trimestre 2026.
L'analyste anticipe une bonne mise à jour au premier trimestre, avec un afflux de commandes suite aux importants contrats remportés dans les secteurs offshore britannique et onshore américain.
"Nous prévoyons 1,9 GW de commandes onshore, en hausse de 18 % sur un an, grâce à plusieurs contrats remportés aux États-Unis, en Allemagne, en Europe de l'Ouest et au Brésil" indique le bureau d'analyse.
Selon Jefferies, le segment Power Solutions devrait afficher une progression par rapport à l'année précédente, après une forte croissance dans l'offshore, tandis que le segment Services devrait se stabiliser grâce à la poursuite du programme de redressement.
L'analyste estime que l'accélération du développement des énergies renouvelables pourrait constituer un facteur favorable, l'UE cherchant des solutions à la crise.
Vestas Wind Systems A/S est le 1er producteur mondial de systèmes de génération d'énergie éolienne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de turbines éoliennes et de systèmes de production d'énergie éolienne (78,6%) : 2 837 turbines et systèmes (d'une capacité totale de 12 900 MW) vendues en 2024. Le groupe commercialise également des pièces de rechange ;
- prestations de services (21,4%) : notamment prestations de maintenance et signature d'accords d'extension de garanties.
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (2%), Allemagne (13,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,2%), Etats-Unis (20%), Brésil (10,1%), Amériques (8,7%) et Asie-Pacifique (14,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.