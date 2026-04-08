Jefferies relève son objectif de cours sur Vestas avant les trimestriels

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur Vestas et relève son objectif de cours à 215 DKK (contre 200 DKK) avant l'annonce des résultats du 1er trimestre 2026.



L'analyste anticipe une bonne mise à jour au premier trimestre, avec un afflux de commandes suite aux importants contrats remportés dans les secteurs offshore britannique et onshore américain.



"Nous prévoyons 1,9 GW de commandes onshore, en hausse de 18 % sur un an, grâce à plusieurs contrats remportés aux États-Unis, en Allemagne, en Europe de l'Ouest et au Brésil" indique le bureau d'analyse.



Selon Jefferies, le segment Power Solutions devrait afficher une progression par rapport à l'année précédente, après une forte croissance dans l'offshore, tandis que le segment Services devrait se stabiliser grâce à la poursuite du programme de redressement.



L'analyste estime que l'accélération du développement des énergies renouvelables pourrait constituer un facteur favorable, l'UE cherchant des solutions à la crise.