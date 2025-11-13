Tout en restant 'conserver' sur Henkel, Jefferies remonte son objectif de cours de 78 à 80 euros, mettant à jour ses attentes pour le groupe allemand de produits de consommation courante, après sa publication trimestrielle de la semaine dernière.

'La pression sur les prix dans la blanchisserie et des bases de comparaisons plus difficiles dans les segments à forte marge l'année prochaine nous amènent à maintenir notre position de conserver', explique le broker.

'Nous pensons que des investissements supplémentaires dans les prix et le soutien à la marque pour stabiliser la part de marché pourraient peser sur les marges en 2026 et au-delà', prévient-il dans le résumé de sa note.