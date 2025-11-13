Tout en restant 'conserver' sur Henkel, Jefferies remonte son objectif de cours de 78 à 80 euros, mettant à jour ses attentes pour le groupe allemand de produits de consommation courante, après sa publication trimestrielle de la semaine dernière.
'La pression sur les prix dans la blanchisserie et des bases de comparaisons plus difficiles dans les segments à forte marge l'année prochaine nous amènent à maintenir notre position de conserver', explique le broker.
'Nous pensons que des investissements supplémentaires dans les prix et le soutien à la marque pour stabiliser la part de marché pourraient peser sur les marges en 2026 et au-delà', prévient-il dans le résumé de sa note.
Henkel AG & Co KGaA, anciennement Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, est une société basée en Allemagne. L'entreprise est active dans le domaine de la consommation et de l'industrie et opère dans deux secteurs : Adhesive Technologies et Consumer Brands. Elle opère dans les régions suivantes : Europe, IMEA (Inde, Moyen-Orient, Afrique), Amérique du Nord, Amérique latine et Asie-Pacifique. Le secteur des technologies adhésives de la société couvre les adhésifs, les mastics et les revêtements fonctionnels, fournissant des solutions pour la mobilité et l'électronique, l'emballage et les biens de consommation et les artisans, la construction et les professions libérales sous des marques telles que Loctite, Bonderite, Aquence et Technomelt. Le secteur des marques grand public se concentre sur les deux catégories mondiales suivantes : les lessives et les produits d'entretien et les produits capillaires. Dans ce segment, la société propose des produits de consommation de marque dans les domaines de la blanchisserie et des produits d'entretien de la maison, ainsi que des soins capillaires ; elle est également présente dans le secteur des produits capillaires professionnels. Son portefeuille comprend des marques telles que Persil, Schwarzkopf, Dial, Purex, got2b et Palette.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.