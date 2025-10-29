Jefferies reste à Conserver sur Moncler et maintient son objectif

Jefferies confirme sa recommandation Conserver sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 49 E après la publication par le groupe de ses résultats sur le 3ème trimestre.



'Les investisseurs étaient impatients de savoir si les résultats supérieurs aux attentes des concurrents du secteur du luxe au troisième trimestre seraient confirmés par Moncler' indique le bureau d'analyse.



Jefferies estime que la stagnation des résultats du troisième trimestre a probablement déçu sur ce point, et la nécessité d'un ' bon ' quatrième trimestre pour éviter une nouvelle dégradation des marges attendues (validées par les résultats d'octobre à ce jour) ne suffira probablement pas à empêcher une révision à la baisse des estimations de coûts.



L'analyste indique également que la constance récente des résultats trimestriels négatifs devrait maintenir la valorisation sous pression avant une validation plus poussée aux États-Unis.