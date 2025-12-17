Jefferies reste à "conserver" sur Rexel en dépit des spéculations

Jefferies a annoncé mercredi qu'il maintenait sa recommandation "conserver" sur le titre Rexel, assortie d'un objectif de cours de 28 euros, suite à la parution dans "La Lettre" d'informations évoquant un possible intérêt du fonds d'investissement CVC pour le distributeur de matériel électrique.



D'après la lettre d'information, CVC Capital Partners se serait rapproché du fonds suédois Cevian Capital, qui détient autour de 23% du capital de Rexel, afin de manifester son intérêt en vue d'une acquisition du groupe.



Dans une note de réaction, Jefferies souligne que les rumeurs autour de Rexel se sont renforcées dernièrement, notamment suite à la diffusion d'informations publiées par le site spécialisé Betaville selon lequel la société aurait mandaté des conseillers pour se prémunir contre un risque de rachat.



Ces informations s'inscrivent dans un contexte de spéculations croissantes depuis que Rexel a rejeté, l'an dernier, une offre publique de QXO, poursuit le broker.



D'après Jefferies, cet intérêt s'explique par l'attrait grandissant du secteur des équipements électriques, de plus en plus ciblé par les fonds d'investissement alors que celui-ci bénéficie de tendances structurelles porteuses, soutenues par l'électrification de l'économie, tout en offrant un potentiel de consolidation intéressant, en particulier aux Etats-Unis, où les grands acteurs cherchent à renforcer leur position par des acquisitions.



Cet intérêt ne se limite pas à Rexel, précise le courtier. L'an dernier, le média La Lettre avait déjà rapporté que le fabricant français de câbles Nexans avait également rejeté une offre de rachat du fonds Clayton, Dubilier & Rice, après plusieurs mois de discussions, confirmant ainsi l'attrait du secteur.



Depuis l'offre de QXO l'an dernier, l'action Rexel a progressé de plus de 40 %, fit valoir Jefferies, qui note que la capitalisation boursière du groupe atteint désormais environ 10 milliards d'euros, impliquant qu'une prime liée à l'anticipation d'une opération de rachat semble désormais intégrée dans le cours, ce qui pourrait représenter un risque si aucune offre ou transaction ne venait finalement se concrétiser, avertit le professionnel.



