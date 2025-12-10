Jefferies reste à l'achat sur Abercrombie & Fitch
Publié le 10/12/2025 à 14:39
"La direction d'Abercrombie & Fitch reste concentrée sur la croissance du chiffres d'affaires et la résilience des marges grâce à une exécution disciplinée, une optimisation des gammes et une expansion stratégique", rapporte le broker.
"Malgré l'intensité promotionnelle et les difficultés liées au mix produits, une fréquentation vigoureuse, une dynamique omnicanale robuste et des améliorations opérationnelles en cours positionnent le groupe pour des progrès continus en 2026", poursuit-il.