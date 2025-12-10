Abercrombie & Fitch Co. est, par l'intermédiaire de ses filiales, un détaillant omnicanal mondial à dominante numérique. La société propose un assortiment de vêtements, de produits de soins personnels et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants, qui sont vendus principalement dans les magasins qu'elle possède et sur les canaux numériques, ainsi que par le biais de divers accords avec des tiers. Les marques de la société comprennent les marques Abercrombie, dont Abercrombie & Fitch et abercrombie kids, et les marques Hollister, dont Hollister et Gilly Hicks. Ses secteurs géographiques comprennent les Amériques, l'EMEA et l'APAC. Le segment Amériques comprend les activités en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le segment EMEA comprend les activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Le segment APAC comprend les activités dans la région Asie-Pacifique, y compris l'Asie et l'Océanie. La société exploite 40 magasins franchisés internationaux sous les marques de la société, principalement situés dans les régions Amériques et EMEA.