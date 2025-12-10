Jefferies réaffirme sa recommandation "achat" sur Abercrombie & Fitch avec un objectif de cours de 115 dollars, après une rencontre avec le CFO et l'équipe de relations investisseurs de la chaine de vêtements pour jeunes.

"La direction d'Abercrombie & Fitch reste concentrée sur la croissance du chiffres d'affaires et la résilience des marges grâce à une exécution disciplinée, une optimisation des gammes et une expansion stratégique", rapporte le broker.

"Malgré l'intensité promotionnelle et les difficultés liées au mix produits, une fréquentation vigoureuse, une dynamique omnicanale robuste et des améliorations opérationnelles en cours positionnent le groupe pour des progrès continus en 2026", poursuit-il.