Jefferies reste à l'achat sur Argan après l'émission d'une obligation de 500 ME

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 81,00 EUR.



Argan a émis une obligation verte de 500 millions d'euros à échéance octobre 2029, assortie d'un coupon d'environ 3,779 % refinançant ainsi l'obligation à 5 ans de 500 millions d'euros émise en novembre 2021.



Jefferies estime que le groupe n'a pas profité de la récente conjoncture favorable en matière de crédit, bien que cette opération réponde au principal besoin de refinancement.



L'analyste note également que la direction a confirmé ses prévisions pour 2026, à un bénéfice par action d'environ 6,0 euros.



"Par rapport à ses concurrents mieux notés, l'émission d'Argan, notée BBB-, met en évidence un déficit de financement important par rapport aux émetteurs notés BBB+/BBB. À ce stade, nous n'envisageons aucune amélioration de la notation d'ici la fin du plan d'affaires 2030" indique le bureau d'analyse.