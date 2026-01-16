Jefferies reste à l'achat sur GE après la nomination d'un nouveau PDG de la division CES

Jefferies reste à l'achat sur le titre GE avec un objectif de cours de 375 $ après l'annonce de la nomination de Mohamed Ali à la tête de la division Moteurs et Services commerciaux (CES).



Mohamed Ali a été nommé président-directeur général de la division Moteurs et Services commerciaux (CES) suite à l'annonce du départ à la retraite de Russell Stokes de GE Aero (en juillet 2026) après 29 ans de service au sein de l'entreprise.



"L'équipe Technologie et Opérations de Mohamed Ali rejoindra l'équipe CES au sein d'une organisation élargie couvrant l'ensemble du cycle de vie des moteurs commerciaux : sécurité et qualité, gestion des produits, ingénierie, chaîne d'approvisionnement, fabrication et services après-vente" souligne le bureau d'analyse.