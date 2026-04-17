Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 4800 pence alors que l'offre confirmée d'EQT a été rejetée.


Jefferies note que EQT a confirmé avoir approché Intertek au sujet d'une éventuelle offre publique d'achat en numéraire sur le groupe. L'offre a été rejetée, et EQT examine désormais ses options.


Selon l'analyste, Il apparaît désormais clairement que la révision stratégique annoncée par Intertek constituait probablement une réponse défensive à cette offre et une tactique visant à soutenir le cours de l'action.


Jefferies estime qu'il sera désormais intéressant de voir s'il existe d'autres acquéreurs potentiels, qu'il s'agisse d'acteurs stratégiques ou d'autres fonds de capital-investissement.