Jefferies reste à l'achat sur McDonald's avant ses trimestriels

Jefferies réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 360 dollars sur McDonald's, précisant anticiper pour le 4e trimestre 2025 une croissance des ventes comparables de 4,5% et un BPA de 3 dollars, largement en ligne avec le consensus.

"Même si McDonald's va probablement continuer de reconnaître le contexte de faible consommation des ménages à bas revenu, nous espérons une poursuite de la progression significative des parts de marché", pronostique le broker.



Selon lui, celle-ci serait soutenue par plusieurs moteurs actuels et prévus en termes de valeur, de menu et de marketing, mentionnant par exemple le lancement de nouvelles boissons ou des partenariats comme celui avec Crayola.