Jefferies reste à l'achat sur Nemetschek, saluant sa croissance
Jefferies réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 90 EUR sur Nemetschek, revenant sur la dernière publication de l'éditeur allemand de logiciels pour la construction, dont il ressort la confirmation d'une croissance de premier ordre.
Publié le 07/05/2026 à 16:47
"Nemetschek est l'entreprise à la croissance la plus rapide de notre couverture, et pourtant cela ne se reflète pas dans la dynamique actuelle de la valorisation", poursuit Jefferies, qui laisse ses prévisions pour le groupe largement inchangées.