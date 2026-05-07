Jefferies reste à l'achat sur Nemetschek, saluant sa croissance

Jefferies réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 90 EUR sur Nemetschek, revenant sur la dernière publication de l'éditeur allemand de logiciels pour la construction, dont il ressort la confirmation d'une croissance de premier ordre.

"Nemetschek a commencé 2026 sur une note forte avec une croissance au 1er trimestre 2026 de 17% à changes constants (contre 15% pour le consensus), ce qui le place sur la bonne voie pour tenir ses prévisions de 14% à 15% sur l'année complète", souligne le broker.



"Nemetschek est l'entreprise à la croissance la plus rapide de notre couverture, et pourtant cela ne se reflète pas dans la dynamique actuelle de la valorisation", poursuit Jefferies, qui laisse ses prévisions pour le groupe largement inchangées.