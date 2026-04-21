Jefferies reste à l'achat sur Pernod Ricard, salue l'idée d'une IPO en Inde
Jefferies a maintenu mardi sa recommandation à l'achat sur Pernod Ricard, assortie d'un objectif de cours de 185 euros faisant apparaître un potentiel de hausse de 41%, alors que Bloomberg rapporte que le groupe français de spiritueux aurait lancé les préparatifs en vue d'une introduction en Bourse (IPO) de sa filiale en Inde.
Dans une note de recherche, le broker américain rappelle que le marché indien est crucial pour le groupe, avec quelque 1,2 milliard d'euros de ventes annuelles (13% du chiffre d'affaires total) et un résultat opérationnel courant (Ebitda) d'environ 300 millions d'euros.
En se basant sur les multiples actuels du secteur en Inde (40x l'Ebitda), l'entité pourrait être valorisée à 12 milliards d'euros, selon les calculs du courtier, qui en déduit qu'une mise en Bourse de 20% du capital pourrait ainsi rapporter 2,5 milliards d'euros.
Une puissance financière accrue
Selon Jefferies, cette opération aurait le mérite de renforcer la force de frappe financière de Pernod Ricard dans l'optique d'un éventuel rapprochement avec l'américain Brown-Forman.
De son point de vue, l'IPO permettrait de doper le cours de Bourse en faisant ressortir la valeur réelle des autres actifs du groupe, actuellement sous-évalués, et permettrait d'atteindre l'objectif de désendettement dès 2027 au lieu de 2029.
D'après le professionnel, le principal risque réside dans la possibilité que le marché considère que le groupe cède le " joyau de la couronne ", l'Inde constituant aujourd'hui un moteur de croissance à fortes marges.
Pernod Ricard est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (61,3%) : marques Absolut (12,3 millions de caisses vendues en 2024/25), Jameson (11,2 millions), Ballantine's (9,1 millions), Chivas Regal (4,8 millions), Ricard (4,2 millions), Malibu (4,1 millions), Beefeater (3,3 millions), Havana Club (3,3 millions), Martell (1,9 million), The Glenlivet (1,4 million), Perrier-Jouet (0,3 million) et Royal Salute (0,2 million) ;
- spiritueux de marques stratégiques locales (18,4%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, etc. ;
- spiritueux artisanaux de marques spécialités (7,3%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
- vins stratégiques (4%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
- autres (9%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 94 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,9%), Amériques (28,8%) et autres (42,3%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.