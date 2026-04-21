Jefferies reste à l'achat sur Pernod Ricard, salue l'idée d'une IPO en Inde

Jefferies a maintenu mardi sa recommandation à l'achat sur Pernod Ricard, assortie d'un objectif de cours de 185 euros faisant apparaître un potentiel de hausse de 41%, alors que Bloomberg rapporte que le groupe français de spiritueux aurait lancé les préparatifs en vue d'une introduction en Bourse (IPO) de sa filiale en Inde.

Dans une note de recherche, le broker américain rappelle que le marché indien est crucial pour le groupe, avec quelque 1,2 milliard d'euros de ventes annuelles (13% du chiffre d'affaires total) et un résultat opérationnel courant (Ebitda) d'environ 300 millions d'euros.



En se basant sur les multiples actuels du secteur en Inde (40x l'Ebitda), l'entité pourrait être valorisée à 12 milliards d'euros, selon les calculs du courtier, qui en déduit qu'une mise en Bourse de 20% du capital pourrait ainsi rapporter 2,5 milliards d'euros.



Une puissance financière accrue



Selon Jefferies, cette opération aurait le mérite de renforcer la force de frappe financière de Pernod Ricard dans l'optique d'un éventuel rapprochement avec l'américain Brown-Forman.



De son point de vue, l'IPO permettrait de doper le cours de Bourse en faisant ressortir la valeur réelle des autres actifs du groupe, actuellement sous-évalués, et permettrait d'atteindre l'objectif de désendettement dès 2027 au lieu de 2029.



D'après le professionnel, le principal risque réside dans la possibilité que le marché considère que le groupe cède le " joyau de la couronne ", l'Inde constituant aujourd'hui un moteur de croissance à fortes marges.