Jefferies reste à l'achat sur Sanofi malgré son revers dans la sclérose en plaques

Jefferies a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 100 euros sur le titre Sanofi suite à la lettre de réponse complète reçue par le groupe pharmaceutique de la part de la FDA américaine concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du tolebrutinib dans le traitement de la sclérose en plaques.

Dans une note de recherche, le broker américain reconnaît qu'il s'agit d'un retournement de situation inattendu sachant que le laboratoire avait fait état, le 15 décembre dernier, d'un simple retard dans le processus d'examen réglementaire qui devait priori s'étendre au-delà de la date d'action cible du 28 décembre.



Compte tenu du récent échec de l'étude de phase 3 dans la sclérose en plaques primaire progressive (SEP-PP), à l'issue de laquelle le tolebrutinib n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal, Jefferies estime cependant que ce revers était largement intégré par le marché, même si le courtier dit s'attendre à ce que la crédibilité de l'équipe de management s'en trouve entachée au vu de la tonalité positive de la dernière réunion de R&D.



Mais le plus important, du point de vue du professionnel, reste que le dossier du frexalimab, l'autre projet de Sanofi dans la sclérose en plaques, n'est nullement affecté par ces développements, pas plus que celui de l'amlitelimab, un traitement expérimental contre l'eczéma que Jefferies considère comme l'actif "clé" du groupe pharmaceutique avec des ventes annuelles attendues autour de cinq milliards de dollars, sans compter ses autres indications éventuelles.





Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.