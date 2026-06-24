Jefferies reste à l'achat sur Segro après le rejet de l'offre de Prologis

Dans une note, la banque d'investissement américaine indique que Segro a rejeté une proposition de fusion de Prologis.

Pour rappel, l'Américain Prologis a formulé une proposition indicative entièrement en actions pour acquérir le Britannique Segro et a offert 0,084 nouvelle action Prologis pour chaque action Segro. Sur la base du cours de l'action et du taux de change de Prologis au 23 juin, cette offre valorise Segro à 925 pence par action, soit environ 12,6 milliards de livres sterling, ce qui représente une prime de 24,6% par rapport au dernier cours de clôture.



Prologis soutien que cette fusion permettrait aux actionnaires de Segro de détenir 10,5% du groupe élargi et de s'exposer aux performances de la plus grande SIIC (société d'investissement immobilier cotée) de logistique au monde, dont la capitalisation boursière s'élève à 140,9 milliards de dollars.



Dans sa note, Jefferies reste à l'achat du titre Segro, avec une cible de cours de 855 pence.