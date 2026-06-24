Jefferies reste à l'achat sur Segro après le rejet de l'offre de Prologis
Dans une note, la banque d'investissement américaine indique que Segro a rejeté une proposition de fusion de Prologis.
Publié le 24/06/2026 à 08:35
Prologis soutien que cette fusion permettrait aux actionnaires de Segro de détenir 10,5% du groupe élargi et de s'exposer aux performances de la plus grande SIIC (société d'investissement immobilier cotée) de logistique au monde, dont la capitalisation boursière s'élève à 140,9 milliards de dollars.
Dans sa note, Jefferies reste à l'achat du titre Segro, avec une cible de cours de 855 pence.