Jefferies reste à l'achat sur Sika après la publication des résultats

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 151 CHF après la publication des résultats.



Selon l'analyste, le 1er trimestre 2026 a marqué la deuxième mise à jour solide consécutive de Sika, avec des résultats supérieurs aux prévisions et une gestion rigoureuse des attentes.



Jefferies estime cependant qu'il sera impératif de maintenir ce rythme au 2e trimestre 2026 pour rassurer les investisseurs sur le fait que Sika est résolument engagée sur la voie de la réforme malgré de nouveaux obstacles (par exemple, une contribution plus normale de la Chine, qui reste toutefois en difficulté, et peut-être un trimestre complet d'impact de la guerre en Iran).



Jefferies juge que cette situation, conjuguée à une valorisation à son plus bas niveau depuis plusieurs années, pourrait créer un contexte propice pour raviver l'intérêt des investisseurs.