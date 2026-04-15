Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 151 CHF après la publication des résultats.
Selon l'analyste, le 1er trimestre 2026 a marqué la deuxième mise à jour solide consécutive de Sika, avec des résultats supérieurs aux prévisions et une gestion rigoureuse des attentes.
Jefferies estime cependant qu'il sera impératif de maintenir ce rythme au 2e trimestre 2026 pour rassurer les investisseurs sur le fait que Sika est résolument engagée sur la voie de la réforme malgré de nouveaux obstacles (par exemple, une contribution plus normale de la Chine, qui reste toutefois en difficulté, et peut-être un trimestre complet d'impact de la guerre en Iran).
Jefferies juge que cette situation, conjuguée à une valorisation à son plus bas niveau depuis plusieurs années, pourrait créer un contexte propice pour raviver l'intérêt des investisseurs.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,3%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,7%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (7,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37%), Etats-Unis (22,6%), Amériques (12%), Chine (8,9%) et Asie-Pacifique (11,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.