Jefferies reste à l'achat sur Technip Energies

Jefferies maintient sa recommandation à l'achat sur Technip Energies avec un objectif de cours inchangé à 48 euros. Le bureau d'études anticipe de bonnes surprises concernant le dividende de l'exercice 2025 et les perspectives pour 2026 du spécialiste mondial de l'ingenierie et des technologies pour la transition énergétique.

"Nos prévisions sont supérieures de 4% au consensus 2026, avec un EBITDA de 800 MEUR et un chiffre d'affaires de 8,7 MdsEUR, principalement en raison des revenus plus élevés de la division "Projects Delivery", portés par une solide couverture du carnet de commandes au troisième trimestre", explique t-il.



"La finalisation de l'acquisition d'AM&C fin 2025 (plus tôt que l'échéance du premier trimestre 2026 initialement prévue) nous amène à relever nos estimations pour TPS (" Technology & Product Solutions). Nous prévoyons, pour le groupe au quatrième trimestre, des prises de commandes de 1,15 MdEUR, soit un ratio book-to-bill de 0,6x, pour un carnet de commandes de 16 MdEUR à la fin de l'exercice 2025 (-5% en variation trimestrielle)", fait savoir en outre Jefferies.Selon le broker, les résultats du quatrième trimestre de Technip Energies permettront de livrer des estimations pour 2026, incluant les fourchettes de chiffre d'affaires et de marges d'EBITDA par segment.



Pour la division PD (Projects Delivery), Jefferies table sur un chiffre d'affaires de 6,6 MdsEUR ; celui-ci est déjà couvert à 91% par un carnet de commandes de 6 MdsEUR au troisième trimestre 2025 (contre 4,1 MdsEUR et une couverture de 76% au troisième trimestre 2024 pour l'année 2025). S'y ajoutent les contributions des prises de commandes du quatrième trimestre, notamment une autorisation d'achat majeure de 250 à 500 MEUR pour Commonwealth LNG dont la décision finale d'investissement (FID) complète est attendue au premier trimestre 2026, ce qui pourrait encore accroître les revenus de la division PD pour 2026.



Pour le segment TPS (Technology, Products & Services), Jefferies prévoit un chiffre d'affaires de 2,1 MdsEUR en 2026 incluant AM&C et des marges de 15,4%, soit une hausse de 90 points de base en glissement annuel grâce à la contribution d'AM&C, dont les marges sont plus élevées.