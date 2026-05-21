Jefferies estime que l'expansion du marché devrait rester un moteur de croissance essentiel, notamment pour la livraison où la couverture géographique est nettement inférieure à celle de la mobilité.
L'analyste estime que l'expansion géographique dans le seul secteur de la livraison pourrait contribuer à hauteur d'environ 3 % à la croissance consolidée des réservations d'ici 2030 (plus de 40 milliards de dollars de réservations supplémentaires pour la livraison), à mesure qu'Uber se lance sur les marchés de la mobilité existants et s'étend aux villes de plus petite taille.
De plus, Jefferies pense que l'extension de la livraison à davantage de marchés pourrait stimuler la croissance des réservations de mobilité en renforçant les initiatives multiplateformes.
L'analyste estime également que l'extension de la livraison aux marchés de la mobilité existants pourrait générer plus de 10 milliards de dollars de réservations d'ici 2030 et contribuer à hauteur d'environ 1 % à la croissance consolidée (dont environ 2 % pour la livraison).
Jefferies relève ses estimations au-dessus des prévisions du marché : ratio réservations/EBITDA 2027 de 1 %/2 % au-dessus des prévisions des analystes.
L'objectif de cours reste inchangé à 110 $ avec une recommandation confirmé à l'achat. Jefferies estime que la forte croissance de l'EBITDA d'Uber (30 % en 2026) soutiendra la hausse du cours de l'action, même si le multiple reste faible.
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (57%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (33,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (9,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (50,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,5%), Asie-Pacifique (11,2%) et Amérique latine (6,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.