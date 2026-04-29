Jefferies reste à l'achat sur UPS après la chute de -4% du titre

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 135 $ suite à la publication des résultats du 1er trimestre 2026.



L'analyste estime que le trimestre est plus satisfaisant que ne le laissent penser les réactions.



"Si les résultats du 1er trimestre ont globalement dépassé les attentes (chiffre d'affaires consolidé, résultat d'exploitation et BPA supérieurs aux prévisions), le cours de l'action a chuté de 4 % hier" souligne le bureau d'analyse.



Selon Jefferies, les investisseurs se sont concentrés sur deux points : (1) une marge inférieure aux prévisions pour l'activité domestique américaine et (2) la confirmation des perspectives pour 2026 malgré des attentes de revenus plus élevées liées aux surcharges carburant.