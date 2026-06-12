Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 120 E.
Selon l'analyste, URW poursuit la rotation de son portefeuille. "Suite à l'acquisition de 50 % de Westfield UTC annoncée en début de semaine, URW optimise davantage la qualité de son portefeuille en cédant ses actifs les moins performants et en réinvestissant dans ses sites phares" indique Jefferies.
URW serait en négociations exclusives avec l'investisseur tchèque Trigea pour la vente du centre commercial Minto, pour un montant d'environ 160 millions d'euros selon GSNews, rapporte Jefferies dans son étude du jour.
"Après la vente de Höfe am Brühl, Palais Vest et Gropius Passagen, URW poursuit la cession de centres commerciaux initialement détenus dans le cadre de sa coentreprise avec CPPIB en Allemagne" souligne le bureau d'analyse.
Jefferies indique également que Paunsdorf Center de Leipzig, dernier centre issu de cette coentreprise, est également à vendre. "Avec Minto, ces deux cessions supplémentaires pourraient représenter plus de 400 millions d'euros, portant le total des cessions en Allemagne pour cette année à 650 millions d'euros".
"Le centre Minto a été livré en 2015. Ce centre commercial de quatre étages, situé à Mönchengladbach et inauguré en 2015, comprend 121 unités pour une surface locative brute totale de 41 600 m². Le centre affichait un taux d'occupation de 91,3 % fin 2024 (dernières données disponibles)" rajoute Jefferies.
Unibail-Rodamco-Westfield SE (comprenant Unibail-Rodamco-Westfield SE et Unibail-Rodamco-Westfield N.V.) figure parmi les leaders mondiaux de l'immobilier commercial.
A fin 2025, le patrimoine immobilier, est évalué, en valeur brute de marché, à 48,9 MdsEUR répartis par type d'actifs entre centres commerciaux (88,3%), espaces de congrès et d'expositions (5,5%), bureaux (4,2%) et centres de services (2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.