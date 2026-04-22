Jefferies reste à l'achat sur Vallourec avec un objectif de cours rehaussé à 28 euros

Jefferies a réitéré sa recommandation d'achat sur Vallourec et relevé l'objectif de cours de 21 à 28 euros. Le bureau d'études a dénombré trois piliers stratégiques pour justifier sa décision.

"Bien que les résultats du premier trimestre 2026 de l'entreprise métallurgique (attendus le 13 mai) risquent d'afficher des volumes en baisse de 15% d'un trimestre à l'autre à 285 000 tonnes (en raison de décalages de livraisons au Moyen-Orient), la structure financière du groupe est jugée bien plus solide", avance Jefferies comme premier pilier. Concernant l'EBITDA sur cette période, Vallourec devrait atteindre le milieu de sa fourchette cible (165-195 MEUR), prouvant sa capacité à maintenir ses marges même en période de ralentissement passager. Jefferies table sur un Ebitda de 177 MEUR.



"Comme cet impact devrait se poursuivre au deuxième trimestre, nous modélisons des niveaux de volumes et d'Ebitda similaires pour ce trimestre, ce qui nous conduit à ajuster à la baisse l'EBITDA prévu pour 2026 de 3%", explique le broker, par ailleurs.



De plus, l'objectif de cours désormais fixé à 28 EUR repose sur une hausse des multiples de valorisation : le multiple VE/EBITDA passe de 6x à 8,5x. Le ratio cours/bénéfice (P/E) est relevé de 10x à 12x. C'est le deuxième pilier mis en avant par Jefferies.



Le dernier pilier est l'accord d'approvisionnement exclusif de 5 ans signé par Vallourec avec Fervo Energy, spécialiste de la géothermie basé à Houston au Texas. Cet accord, officialisé le 9 avril dernier, représentant un chiffre d'affaires potentiel pouvant atteindre 800 MUSD, est destiné à soutenir le déploiement à grande échelle de l'énergie géothermique à travers les Etats-Unis.



Dans ce cadre, Vallourec sera le fournisseur exclusif de Fervo Energy pour les solutions tubulaires et les connexions VAM, des produits qui seront entièrement développés, fabriqués et testés aux Etats-Unis sur la base industrielle de Vallourec. Les connexions VAM utilisent un pas de vis extrêmement précis et une géométrie spécifique qui permettent aux tubes d'être assemblés de manière ultra hermétique.



Cet accord intervient dans un contexte d'accélération rapide des investissements dans la géothermie de nouvelle génération (multipliés par plus de cinq depuis 2022 selon l'AIE), portée par une demande croissante en électricité de base et décarbonée.



Jefferies explique que grâce à la signature de ce contrat, il a "relevé ses estimations d'Ebitda de 2% pour 2027 et de 4% pour 2028 portées par des volumes plus élevés et une amélioration du mix produit.



Peu avant 16h, le titre Vallourec gagnait 4,18% à 24,68 EUR.