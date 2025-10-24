Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 140 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre.

L'analyste estime que la hausse de 2,2 % des ventes devrait apaiser les craintes d'un ralentissement plus marqué pour Vinci Contracting, le segment Énergies étant plus stable que prévu à périmètre comparable.

Le broker souligne également dans son étude du jour que les prises de commandes ont été modestes, suivant à peine les ventes des secteurs Construction et Énergies.

'Nous anticipons des estimations globalement mitigées, la baisse des prix aéroportuaires compensant les gains éventuels du segment Contracting. Nous maintenons nos propres estimations et réitérons notre recommandation d'achat, notant une dynamique positive jusqu'en 2026 et une poursuite de la hausse si le risque politique s'atténue' rajoute Jefferies dans son étude.