Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 140 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre.
L'analyste estime que la hausse de 2,2 % des ventes devrait apaiser les craintes d'un ralentissement plus marqué pour Vinci Contracting, le segment Énergies étant plus stable que prévu à périmètre comparable.
Le broker souligne également dans son étude du jour que les prises de commandes ont été modestes, suivant à peine les ventes des secteurs Construction et Énergies.
'Nous anticipons des estimations globalement mitigées, la baisse des prix aéroportuaires compensant les gains éventuels du segment Contracting. Nous maintenons nos propres estimations et réitérons notre recommandation d'achat, notant une dynamique positive jusqu'en 2026 et une poursuite de la hausse si le risque politique s'atténue' rajoute Jefferies dans son étude.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,1% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (38,1% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,2% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,6%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Royaume-Uni (9,4%), Allemagne (7,8%), Espagne (5,3%), Europe (14%), Amérique du Nord (7,7%), Amérique centrale et du Sud (5,9%), Océanie (3,3%), Afrique (2,2%) et Asie-Pacifique et Moyen-Orient (2,2%).
