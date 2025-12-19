Jefferies reste positif pour Heineken malgré une cible abaissée
Jefferies réaffirme sa recommandation "achat" sur Heineken malgré un objectif de cours abaissé de 100 à 95 euros, affichant un certain optimisme concernant le brasseur néerlandais pour l'année prochaine.
"Après une année 2025 difficile avec des croissances de volumes/ventes/EBIT organiques de -2,5%/+0,9%/+3,5%, nous nous attendons à une amélioration à 0%/+2,1%/+4,2% en 2026, malgré le contexte toujours difficile", indique le broker.
Le broker estime en outre qu'une reprise au Brésil et un rebond en Europe, par rapport à des bases de comparaison favorables, offriraient du potentiel de hausse à ses prévisions pour Heineken.
"Nous assistons à un changement profond en cours chez Heineken, alors que l'entreprise affine son exécution et récolte des économies de coûts", ajoute Jefferies, qui pense donc que l'action devrait se revaloriser.
Heineken N.V. est un groupe agroalimentaire spécialisé dans le brassage de bières sous les marques Heineken et Amstel. En 2024, le groupe a brassé 240,7 millions d'hectolitres de bières. Il dispose de 181 brasseries, malteries et sites de production de cidres dans plus de 70 pays.
En outre, Heineken N.V. commercialise des marques régionales et nationales comme Birra Moretti, Bulmer Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger et Zywiec.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,7%), Amériques (34%), Asie-Pacifique (13,8%) et Moyen Orient et Afrique (13,5%).
