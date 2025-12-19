Jefferies reste positif pour Heineken malgré une cible abaissée

Jefferies réaffirme sa recommandation "achat" sur Heineken malgré un objectif de cours abaissé de 100 à 95 euros, affichant un certain optimisme concernant le brasseur néerlandais pour l'année prochaine.

"Après une année 2025 difficile avec des croissances de volumes/ventes/EBIT organiques de -2,5%/+0,9%/+3,5%, nous nous attendons à une amélioration à 0%/+2,1%/+4,2% en 2026, malgré le contexte toujours difficile", indique le broker.



Le broker estime en outre qu'une reprise au Brésil et un rebond en Europe, par rapport à des bases de comparaison favorables, offriraient du potentiel de hausse à ses prévisions pour Heineken.



"Nous assistons à un changement profond en cours chez Heineken, alors que l'entreprise affine son exécution et récolte des économies de coûts", ajoute Jefferies, qui pense donc que l'action devrait se revaloriser.