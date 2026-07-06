Volvo Cars recule à la Bourse de Stockholm (-1,53%, à 21,52 couronnes suédoises), après une note plutôt prudente de Jefferies, qui a décidé de maintenir sa recommandation à conserver, tandis que l'objectif de cours a été abaissé de 24 à 23 couronnes suédoises.
Pour la banque d'investissement américaine, le groupe s'apprête à publier un nouveau trimestre difficile, affecté par des ventes contraires liés aux remises commerciales, à un effet de mix défavorable, aux coûts des matières premières et aux frais de transport.
Pour Jefferies, une légère reprise au second semestre dépendra d'un contexte de volumes plus porteur, notamment avec le lancement de l'EX60 et une tarification plus stable. Les analystes relèvent que les premiers indicateurs pour ce modèle semblent positifs, la demande et les marges se situant au-dessus des attentes.
La banque d'investissement rappelle qu'à la mi-juin, Volvo avait organisé une conférence téléphonique en indiquant que son deuxième trimestre serait séquentiellement plus faible, avec notamment une augmentation des taux de fret et du coût des matières premières (estimé à +0,5 point de pourcentage) et un mix affaibli par des volumes moindres sur les modèles XC60/90.
Volvo Car AB est une marque automobile basée en Suède. Volvo Car Group se concentre sur la conception, l'ingénierie, la fabrication, la distribution et la vente de voitures particulières, en mettant l'accent sur le développement durable, les voitures entièrement électriques et les relations directes avec les consommateurs, y compris les abonnements et autres nouveaux services de mobilité. Le marché auquel Volvo Car Group s'adresse est le marché mondial des voitures de tourisme haut de gamme. En outre, la société a l'intention d'être une entreprise de voitures purement électriques et, par conséquent, elle est en train de modifier son modèle commercial pour passer à un modèle de vente directe sur la plupart de ses marchés. L'engagement de Volvo Cars en faveur de l'électrification se traduit également par le lancement de Polestar, une marque autonome de voitures électriques de performance, dans laquelle Volvo Cars détient des parts. Volvo Cars détient également des parts dans la marque automobile LYNK&CO, qui se concentre sur les jeunes urbains à l'esprit ouvert en proposant une offre flexible à la clientèle.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.