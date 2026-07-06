Jefferies reste prudent sur Volvo Cars

Volvo Cars recule à la Bourse de Stockholm (-1,53%, à 21,52 couronnes suédoises), après une note plutôt prudente de Jefferies, qui a décidé de maintenir sa recommandation à conserver, tandis que l'objectif de cours a été abaissé de 24 à 23 couronnes suédoises.

Pour la banque d'investissement américaine, le groupe s'apprête à publier un nouveau trimestre difficile, affecté par des ventes contraires liés aux remises commerciales, à un effet de mix défavorable, aux coûts des matières premières et aux frais de transport.



Pour Jefferies, une légère reprise au second semestre dépendra d'un contexte de volumes plus porteur, notamment avec le lancement de l'EX60 et une tarification plus stable. Les analystes relèvent que les premiers indicateurs pour ce modèle semblent positifs, la demande et les marges se situant au-dessus des attentes.



La banque d'investissement rappelle qu'à la mi-juin, Volvo avait organisé une conférence téléphonique en indiquant que son deuxième trimestre serait séquentiellement plus faible, avec notamment une augmentation des taux de fret et du coût des matières premières (estimé à +0,5 point de pourcentage) et un mix affaibli par des volumes moindres sur les modèles XC60/90.