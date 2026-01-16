Jefferies s'attend à un solide RevPAR pour Accor au 4e trimestre

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 58 E avant la publication des résultats 2025 (19 février).



Jefferies estime que les résultats de l'exercice 2025 devraient mettre en évidence le solide RevPAR du 4e trimestre, moteur de la croissance de l'EBITDA dans le haut de la fourchette.



"La poursuite d'une dynamique commerciale solide en 2026, conjuguée à la finalisation prochaine de la cession d'Essendi, constitue un catalyseur de revalorisation du titre, réduisant l'écart avec ses concurrents américains" souligne le bureau d'analyse dans son étude du jour.



Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 21 fois avec un rendement de 3%.