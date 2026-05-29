Jefferies s'intéresse au compounding sur les GLP-1 et reste à conserver sur Novo Nordisk

Novo Nordisk est en léger repli (-0,26%, à 292,85 couronnes danoises), après deux séances consécutives de hausse. Jefferies a organisé une conférence téléphonique sur le "compounding" (préparations magistrales) des GLP-1, et dévoile ce que les participants ont pu dire.

Déjà, revenons sur le terme "compounding", qui désigne la préparation personnalisée d'un médicament pour un patient par un pharmacien ou une pharmacie spécialisée. Si cet aspect du secteur de la santé, notamment dans les GLP-1 (hormones qui jouent un rôle clé dans la régulation de la glycémie et de l'appétit) est important pour les grands groupes pharmaceutiques comme Novo Nordisk, c'est parce qu'il s'agit d'une concurrence directe.



Lors des pénuries de GLP-1 de marque, les pharmacies de compounding ont réussi à capter une part de marché considérable dans ce domaine, même si cette dernière est certes un peu retombée. Les géants de la pharma, comme Novo Nordisk ou Eli Lilly y vont vu un risque et pour reconquérir leurs parts de marché perdues ont intensifié la concurrence par les prix.



Une conférence téléphonique de Jefferies



Lors de cet entretien, la banque d'investissement américaine a invité David Tolman, consultant et ancien vice-président et directeur juridique de Novartis Oncology. Ce dernier a indiqué que la pression des autorités sanitaires américaines (FDA) s'intensifiait, mais qu'elle ne faisait qu'accentuer une transition déjà amorcée.



La FDA a publié un projet de réglementation qui interdirait de fait aux préparateurs sous statut 503B (sites de préparation à grande échelle) de fournir des GLP-1. Son application n'est toutefois pas prévue avant la mi-2027 s'il est finalisé, les perturbations à court terme devraient donc rester limitées.



La majeure partie du compounding passe aujourd'hui par l'exemption du statut 503A (préparations traditionnelles en pharmacie), qui est plus difficile à restreindre. Toutefois, les régulateurs s'intéressent de plus en plus à la question de savoir si les modèles de télémedecine à gros volumes répondent à un besoin médical réellement individualisé.



Toujours selon la conférence de Jefferies, si les volumes de GLP-1 issus du compounding sont tombés d'environ 30% au plus fort de la crise à environ 15% aujourd'hui, ils pourraient encore être divisés par deux l'année prochaine sous l'effet de la surveillance réglementaire, du risque juridique et de la concurrence par les prix des médicaments de marque. Il est toutefois peu probable que ce marché disparaisse à court terme.



L'avis de Jefferies sur le titre Novo Nordisk est toujours à conserver, avec une cible de cours de 270 couronnes danoises.