Jefferies s'intéresse au compounding sur les GLP-1 et reste à conserver sur Novo Nordisk
Novo Nordisk est en léger repli (-0,26%, à 292,85 couronnes danoises), après deux séances consécutives de hausse. Jefferies a organisé une conférence téléphonique sur le "compounding" (préparations magistrales) des GLP-1, et dévoile ce que les participants ont pu dire.
Déjà, revenons sur le terme "compounding", qui désigne la préparation personnalisée d'un médicament pour un patient par un pharmacien ou une pharmacie spécialisée. Si cet aspect du secteur de la santé, notamment dans les GLP-1 (hormones qui jouent un rôle clé dans la régulation de la glycémie et de l'appétit) est important pour les grands groupes pharmaceutiques comme Novo Nordisk, c'est parce qu'il s'agit d'une concurrence directe.
Lors des pénuries de GLP-1 de marque, les pharmacies de compounding ont réussi à capter une part de marché considérable dans ce domaine, même si cette dernière est certes un peu retombée. Les géants de la pharma, comme Novo Nordisk ou Eli Lilly y vont vu un risque et pour reconquérir leurs parts de marché perdues ont intensifié la concurrence par les prix.
Une conférence téléphonique de Jefferies
Lors de cet entretien, la banque d'investissement américaine a invité David Tolman, consultant et ancien vice-président et directeur juridique de Novartis Oncology. Ce dernier a indiqué que la pression des autorités sanitaires américaines (FDA) s'intensifiait, mais qu'elle ne faisait qu'accentuer une transition déjà amorcée.
La FDA a publié un projet de réglementation qui interdirait de fait aux préparateurs sous statut 503B (sites de préparation à grande échelle) de fournir des GLP-1. Son application n'est toutefois pas prévue avant la mi-2027 s'il est finalisé, les perturbations à court terme devraient donc rester limitées.
La majeure partie du compounding passe aujourd'hui par l'exemption du statut 503A (préparations traditionnelles en pharmacie), qui est plus difficile à restreindre. Toutefois, les régulateurs s'intéressent de plus en plus à la question de savoir si les modèles de télémedecine à gros volumes répondent à un besoin médical réellement individualisé.
Toujours selon la conférence de Jefferies, si les volumes de GLP-1 issus du compounding sont tombés d'environ 30% au plus fort de la crise à environ 15% aujourd'hui, ils pourraient encore être divisés par deux l'année prochaine sous l'effet de la surveillance réglementaire, du risque juridique et de la concurrence par les prix des médicaments de marque. Il est toutefois peu probable que ce marché disparaisse à court terme.
L'avis de Jefferies sur le titre Novo Nordisk est toujours à conserver, avec une cible de cours de 270 couronnes danoises.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,7%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,3%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Canada (21,4%), Etats-Unis (56%), Amérique latine-Moyen-Orient-Afrique (9,9%), Chine-Hong-Kong-Taiwan (6%), Asie-Pacifique (6,7%).
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.