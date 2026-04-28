Jefferies salue la cession de l'activité Intérieurs de Forvia

Forvia recule nettement à la Bourse de Paris (-2,44%, à 9,922 euros) alors que la veille, le titre avait résisté (0,10% à la clôture) après l'annonce de la cession de l'activité Intérieurs.

Lundi, l'équipementier automobile a annoncé avoir conclu un accord en vue de l'acquisition par Apollo de son activité Intérieurs, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d'euros.



Pour Jefferies, cette cession va favoriser un groupe plus simple, de meilleur qualité et plus générateur de trésorerie, tout en accélérant le désendettement.

Les analystes détaillent que cette opération devrait permettre à Forvia de se concentrer davantage sur les domaines de croissance stratégiques, notamment l'Electronique, dont la forte progression soutient les objectifs à moyen terme.



En outre, ils continuent d'apprécier l'évolution de l'orientation stratégique du groupe, en particulier l'accent mis sur la compétitivité plutôt que sur la taille. La vente est une étape majeure qui permet de créer un groupe de meilleure qualité tout en s'éloignant de la thématique de la dette qui a dominé l'histoire boursière ces dernières années. Autre point positif relevé par les analystes, cette cession s'est conclue sur une valorisation bien plus élevée que ce qu'ils anticipaient avant la journée investisseurs (1,15 milliard d'euros).



Pour refléter le désendettement, l'objectif de cours est porté de 16,35 à 17 euros, tandis que la recommandation reste à acheter.