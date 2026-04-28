Lundi, l'équipementier automobile a annoncé avoir conclu un accord en vue de l'acquisition par Apollo de son activité Intérieurs, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d'euros.
Pour Jefferies, cette cession va favoriser un groupe plus simple, de meilleur qualité et plus générateur de trésorerie, tout en accélérant le désendettement. Les analystes détaillent que cette opération devrait permettre à Forvia de se concentrer davantage sur les domaines de croissance stratégiques, notamment l'Electronique, dont la forte progression soutient les objectifs à moyen terme.
En outre, ils continuent d'apprécier l'évolution de l'orientation stratégique du groupe, en particulier l'accent mis sur la compétitivité plutôt que sur la taille. La vente est une étape majeure qui permet de créer un groupe de meilleure qualité tout en s'éloignant de la thématique de la dette qui a dominé l'histoire boursière ces dernières années. Autre point positif relevé par les analystes, cette cession s'est conclue sur une valorisation bien plus élevée que ce qu'ils anticipaient avant la journée investisseurs (1,15 milliard d'euros).
Pour refléter le désendettement, l'objectif de cours est porté de 16,35 à 17 euros, tandis que la recommandation reste à acheter.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,2% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,4%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- équipements audiovisuels et multimédias (17,5%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- systèmes d'échappement (15,3% ; n° 1 mondial) ;
- équipements d'éclairage (13,9%) ;
- autres (3,7%).
A fin 2025, le groupe dispose de 246 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,2%), Europe (30,2%), Chine (19,8%), Asie (6,4%), Amériques (26%), Moyen-Orient et Afrique (1,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.