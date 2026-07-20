L'accord pourra atteindre les 5,5 milliards d'euros sur dix ans, et il comprend un paiement initial de 550 millions d'euros. En contrepartie, la société italienne sera chargée de fournir des câbles optiques destinés à être installés à l'intérieur des centres de données.
Prysmian précise que ce contrat s'inscrit dans un ensemble plus large de nouveaux accords et d'initiatives commerciales conclues avec des hyperscalers et des fournisseurs d'infrastructures pour centres de données. Au total, ils pourraient générer une valeur cumulée additionnelle de plus de 10 milliards d'euros d'ici 2035, par rapport au niveau de référence de 2025, comprenant jusqu'à 1,1 milliard de chiffre d'affaires annuel à partir de 2031.
Afin d'accompagner cette croissance, l'Italien prévoit d'accroître ses capacités de production de câbles et de fibres optiques, ce qui lui permettra de plus que doubler sa capacité de production de fibres aux Etats-Unis par rapport au niveau actuel.
Pour Jefferies, cette annonce intervient bien en avance sur les attentes et sur les déclarations précédentes de la direction. La banque d'investissement américaine rappelle que la société prévoyait auparavant une hausse de 50% de ses capacités de production, alors qu'elle table désormais sur un doublement.
Les analystes estiment que les dépenses d'investissement sont conformes aux montants évoqués précédemment, s'élevant à 1,25 milliard d'euros d'ici 2031 pour l'augmentation des capacités de production en Europe et aux Etats-Unis. Ils pensent également que le partenariat avec Molex va permettre à Prysmian de combler son retard dans l'offre de solutions de connectivité pour les centres de données et de mieux pénétrer le marché résiduel non exploité.
Jefferies a confirmé sa recommandation à acheter sur l'action Prysmian, avec une cible de cours de 178 euros, soit un potentiel de hausse de 42%.
Prysmian S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de câbles et de systèmes de câblage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- câbles et systèmes de câblage électriques (91,8%) : câbles de distribution de courant faible, moyenne et haute tension, câbles spéciaux d'équipements industriels, câbles de signalisation, câbles de batteries, câbles électriques haute tension souterrains et sous-marins, câbles de télécommunication sous-marins et câbles spéciaux offshore ;
- câbles et systèmes de câblage télécoms (8,2%) : câbles en cuivre et fibre optique, câbles de communication à conducteurs métalliques, composants et systèmes de câblage de réseaux longue distance, etc.
A fin 2025, le groupe dispose de 109 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (15,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,8%), Amérique du Nord (39,8%), Amérique latine (7,3%) et Asie-Pacifique (5,2%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.