Jefferies salue les données sur l'Elecoglipron d'AstraZeneca
AstraZeneca cède du terrain à Londres (-1,44%, à 13 598 pence), malgré une note positive de Jefferies dans laquelle les analystes ont confirmé leur conseil à l'achat avec une cible de cours de 18 000 pence, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 30%.
Les analystes saluent les dernières données publiées par le laboratoire sur l'Elecoglipron qui ont dépassé les attentes. Les résultats de phase IIb de ce traitement par voie orale révèlent qu'il a atteint ses principaux critères d'évaluation avec une perte de poids et un contrôle glycémique cliniquement significatifs. Dans le détail, l'étude Vista a montré une perte de poids de 10,5 à 11,8% sans plateau à 36 semaines.
Jefferies note que sur le plan numérique, ce résultat est supérieur à ce qui a été observé avec d'autres molécules clés de GLP-1 oraux. Les analystes estiment, en outre, qu'AstraZeneca est la seule entreprise du secteur de la santé où l'obésité représente une option de croissance future non valorisée.
AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (99,8%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (42,6%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (23%), maladies respiratoires et auto-immunes (14,7%) et autres (19,7% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ;
- revenus de collaboration (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (7,4%), Europe (22,9%), Etats-Unis (40,8%), Amériques (6,1%) et Afrique-Asie-Australie (22,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.