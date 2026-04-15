Jefferies toujours à conserver sur Novo Nordisk

Dans une note, Jefferies détaille les demandes des autorités sanitaires américaines (FDA) à Eli Lilly concernant le Foundayo, son nouveau GLP-1 oral destiné à combattre l'obésité.

La FDA a demandé au laboratoire un rapport d'étude concernant ce nouveau traitement, en mettant l'accent sur les événements cardiaques, les risques hépatiques, ainsi que sur des données permettant de mieux comprendre l'impact de l'interruption des doses et du jeûne sur le retard de la vidange gastrique (gastroparésie).



Pour la banque d'investissement américaine ces exigences ne semblent pas contraignantes et, surtout du point de vue de Novo Nordisk, les analystes pensent que cela n'affectera pas les décisions de prescription et ne devrait pas favoriser l'adoption du Wegovy oral du Danois.



Partant, leurs estimations restent inchangées et Jefferies mise sur un resserrement vers le haut de la fourchette des objectifs annuels lors de la publication des résultats du premier trimestre. L'observation du lancement du Wegovy oral (Novo Nordisk) dans les semaines à venir, face au lancement du Foundayo (Eli Lilly) la semaine dernière, reste cruciale pour l'évolution des bénéfices à court terme. Les analystes considèrent toutefois que l'évolution du portefeuille via des fusions-acquisitions demeure la clé de la confiance dans la thèse d'investissement à long terme.



Jefferies reste à conserver sur Novo Nordisk avec un objectif de cours de 270 couronnes danoises.