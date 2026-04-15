La FDA a demandé au laboratoire un rapport d'étude concernant ce nouveau traitement, en mettant l'accent sur les événements cardiaques, les risques hépatiques, ainsi que sur des données permettant de mieux comprendre l'impact de l'interruption des doses et du jeûne sur le retard de la vidange gastrique (gastroparésie).
Pour la banque d'investissement américaine ces exigences ne semblent pas contraignantes et, surtout du point de vue de Novo Nordisk, les analystes pensent que cela n'affectera pas les décisions de prescription et ne devrait pas favoriser l'adoption du Wegovy oral du Danois.
Partant, leurs estimations restent inchangées et Jefferies mise sur un resserrement vers le haut de la fourchette des objectifs annuels lors de la publication des résultats du premier trimestre. L'observation du lancement du Wegovy oral (Novo Nordisk) dans les semaines à venir, face au lancement du Foundayo (Eli Lilly) la semaine dernière, reste cruciale pour l'évolution des bénéfices à court terme. Les analystes considèrent toutefois que l'évolution du portefeuille via des fusions-acquisitions demeure la clé de la confiance dans la thèse d'investissement à long terme.
Jefferies reste à conserver sur Novo Nordisk avec un objectif de cours de 270 couronnes danoises.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,7%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,3%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Canada (21,4%), Etats-Unis (56%), Amérique latine-Moyen-Orient-Afrique (9,9%), Chine-Hong-Kong-Taiwan (6%), Asie-Pacifique (6,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.