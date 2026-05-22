Jefferies toujours à l'achat de GSK

GSK (+0,31%, à 1 920,50 pence) a débuté la séance en légère hausse à Londres, malgré une note positive de Jefferies.

La banque d'investissement américaine estime que le résumé de l'ASCO, la plus grande conférence mondiale sur le cancer, sur le Velzatinib apporte des preuves supplémentaires d'une activité en première ligne dans les GIST (tumeurs stromales gastro-intestinales). Le Velzatinib est un médicament anticancer stratégique pour GSK qui l'a acquis en rachetant la biotech américaine IDRx au début de l'année 2025.



Au niveau du titre GSK, Jefferies pense qu'il affiche toujours une décote de 30%, principalement en raison d'un manque perçu de capacité à remplacer le chiffre d'affaires de ViiV. Cette dernière est une filiale détenue majoritairement par GSK et dédiée aux traitements contre le VIH, mais qui va faire face à l'expiration de certains brevets au cours des prochaines années.



La visibilité devrait s'améliorer cette année selon les analystes, notamment grâce à des mises à jour attendues au deuxième trimestre, des congrès et des données sur le Camlipixant dans la toux chronique. En outre, toujours selon Jefferies, les activités de phase précoce en oncologie sont largement ignorées.



Outre le Blenrep, les conjugués anticorps-médicaments anti-B7H3/B7H4 et le Velzatinib récemment acquis, représentent des opportunités de pipeline considérablement sous-estimées, dont le plein potentiel se révélera avec le temps, représentant potentiellement une opportunité combinée significative de plus de 4 milliards de livres sterling.



Les analystes restent à l'achat du titre GSK, avec une cible de cours de 2 500 GBP.