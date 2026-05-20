Jefferies valide une opération d'Hansa Biopharma, le titre victime de prises de profits

Hansa Biopharma est dans le rouge à la Bourse de Stockholm (-4,17%, à 33,10 couronnes suédoises). Le titre est victime de logiques prises de bénéfices au lendemain d'une envolée de 19,76%, consécutive a une annonce d'importance.

Mardi, la société biopharmaceutique suédoise a signé un accord de licence exclusif avec SERB SA, portant sur le développement et la commercialisation d'Idefirix dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège, en Islande, ainsi que dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du nord).



Ce produit bénéficie d'une autorisation conditionnelle de la Commission européenne pour le traitement de désensibilisation des patients adultes hautement sensibilisés en attente d'une transplantation rénale et présentant un test de crossmatch (test de compatibilité croisée) positif vis-à-vis d'un donneur décédé disponible.



Dans le détail, Hansa Biopharma a accordé à SERB une licence exclusive pour le développement et la commercialisation de ce produit dans les pays cités précédemment. En échange, le Suédois recevra un paiement initial de 110 millions d'euros, ainsi qu'un paiement supplémentaire de 5 millions d'euros lors de l'acceptation du dossier de demande d'autorisation complète par l'Agence européenne du médicament.



Jefferies valide l'opération



Pour Jefferies, cet accord est pertinent car il valide de manière indépendante le profil clinique et commercial d'Idefirix, il maximise la valeur en se focalisant sur l'opportunité commerciale aux Etats-Unis, où Hansa peut bénéficier d'un monopole de fait sur ce marché de niche, et enfin, il élimine le risque d'un potentiel excès de trésorerie afin de soutenir un lancement robuste outre-Atlantique.



La banque d'investissement est à l'achat du titre Hansa Biopharma, avec une cible de cours de 100 couronnes suédoises.