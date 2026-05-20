Jefferies valide une opération d'Hansa Biopharma, le titre victime de prises de profits
Hansa Biopharma est dans le rouge à la Bourse de Stockholm (-4,17%, à 33,10 couronnes suédoises). Le titre est victime de logiques prises de bénéfices au lendemain d'une envolée de 19,76%, consécutive a une annonce d'importance.
Mardi, la société biopharmaceutique suédoise a signé un accord de licence exclusif avec SERB SA, portant sur le développement et la commercialisation d'Idefirix dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège, en Islande, ainsi que dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du nord).
Ce produit bénéficie d'une autorisation conditionnelle de la Commission européenne pour le traitement de désensibilisation des patients adultes hautement sensibilisés en attente d'une transplantation rénale et présentant un test de crossmatch (test de compatibilité croisée) positif vis-à-vis d'un donneur décédé disponible.
Dans le détail, Hansa Biopharma a accordé à SERB une licence exclusive pour le développement et la commercialisation de ce produit dans les pays cités précédemment. En échange, le Suédois recevra un paiement initial de 110 millions d'euros, ainsi qu'un paiement supplémentaire de 5 millions d'euros lors de l'acceptation du dossier de demande d'autorisation complète par l'Agence européenne du médicament.
Jefferies valide l'opération
Pour Jefferies, cet accord est pertinent car il valide de manière indépendante le profil clinique et commercial d'Idefirix, il maximise la valeur en se focalisant sur l'opportunité commerciale aux Etats-Unis, où Hansa peut bénéficier d'un monopole de fait sur ce marché de niche, et enfin, il élimine le risque d'un potentiel excès de trésorerie afin de soutenir un lancement robuste outre-Atlantique.
La banque d'investissement est à l'achat du titre Hansa Biopharma, avec une cible de cours de 100 couronnes suédoises.
Hansa Biopharma AB, anciennement Hansa Medical AB, est une société biopharmaceutique basée en Suède qui se concentre sur les enzymes immunomodulatrices pour le traitement et la prévention de maladies auto-immunes rares et graves et le rejet de greffes. Les activités de la société consistent en la recherche et le développement de médicaments. La société mène plusieurs projets, dont les principaux sont IdeS (enzyme dégradant l'immunoglobuline G de Streptococcus pyogenes) et HBP-assay (Heparin Binding Protein-assay). L'objectif de l'IdeS est de permettre une transplantation qui empêche le rejet médié par les anticorps. Le HBP-assay est une méthode de diagnostic qui vise à prédire une septicémie grave chez les patients présentant des symptômes de maladie infectieuse. Le portefeuille de brevets de la société se compose de plusieurs familles de brevets qui couvrent géographiquement de nombreuses juridictions, y compris les États-Unis, l'Europe et le Japon.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.