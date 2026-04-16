Camurus AB est en belle hausse à la Bourse de Stockholm (+3,48%, à 558,25 couronnes suédoises), soutenu par l'avis positif de Jefferies qui est à l'achat du titre, et a relevé son objectif de cours de 685 à 700 couronnes suédoises.
Les analystes anticipent des redevances plus élevées sur le Brixadi, un traitement pour lutter contre la dépendances aux opioïdes qui utilise la libération prolongée du produit, portées par la dynamique des prescriptions. Ils sont en revanche plus prudents sur le Buvidal (même traitement que Brixadi mais le nom commercial change selon les régions), compte tenu de la saisonnalité en Australie, du changement de modèle au Royaume-Uni et du peu d'évolution dans la concrétisation des financements.
Jefferies a relevé ses objectifs de chiffre d'affaires, notamment en raison des redevances plus élevées attendues pour le Brixadi. Les revenus annuels sont attendus à 2,8 milliards de couronnes suédoises, là où la société table entre 2,6 et 2,9 milliards de couronnes suédoises.
Camurus AB est une société pharmaceutique et biotechnologique basée en Suède, spécialisée dans la recherche et le développement. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments spécialisés, destinés aux patients souffrant de maladies graves et chroniques, telles que la dépendance aux opioïdes, la douleur, le cancer et les maladies endocriniennes. La société dispose d'un portefeuille de recherche diversifié, qui comprend des produits en cours d'essais cliniques. Les produits de la société sont basés sur la technologie de formulation FluidCrystal. FluidCrystal est la plateforme technologique protégée par un brevet de la société. Camurus AB est la société mère du groupe, qui comprend des entités juridiques, à savoir : Camurus Inc, Cubosome Inc, Development AB, Camurus GmbH, Camurus Ltd, Camurus Oy, Camurus AS, Camurus SAS, Camurus Pty Ltd, Camurus S.L, Camurus ApS, Camurus BV et Camurus Austria GmbH.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.