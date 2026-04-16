Jefferies voit plus haut pour le titre Camurus AB

Camurus AB est en belle hausse à la Bourse de Stockholm (+3,48%, à 558,25 couronnes suédoises), soutenu par l'avis positif de Jefferies qui est à l'achat du titre, et a relevé son objectif de cours de 685 à 700 couronnes suédoises.

Les analystes anticipent des redevances plus élevées sur le Brixadi, un traitement pour lutter contre la dépendances aux opioïdes qui utilise la libération prolongée du produit, portées par la dynamique des prescriptions. Ils sont en revanche plus prudents sur le Buvidal (même traitement que Brixadi mais le nom commercial change selon les régions), compte tenu de la saisonnalité en Australie, du changement de modèle au Royaume-Uni et du peu d'évolution dans la concrétisation des financements.



Jefferies a relevé ses objectifs de chiffre d'affaires, notamment en raison des redevances plus élevées attendues pour le Brixadi. Les revenus annuels sont attendus à 2,8 milliards de couronnes suédoises, là où la société table entre 2,6 et 2,9 milliards de couronnes suédoises.