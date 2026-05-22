Jennifer Palmieri prend la tête des ressources humaines d'Aegon

Aegon annonce la nomination de Jennifer Palmieri au poste de directrice des ressources humaines (DRH) et membre du comité exécutif, à compter du 29 juin, en remplacement de Holly Waters, qui prendra sa retraite le 1er juin prochain.

Selon le groupe d'assurance et de services financiers, Jennifer Palmieri possède plus de 25 ans d'expérience dans la direction de la stratégie RH, la transformation des modèles opérationnels, le développement des talents et l'engagement des collaborateurs.



Plus récemment, elle occupait le poste de DRH chez Westfield Insurance, une compagnie internationale d'assurance de biens et de responsabilité civile. Auparavant, elle a passé près de 18 ans chez Cigna, un assureur santé, où elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans les RH, dont celui de senior vice president, DRH.



"Jennifer jouera un rôle essentiel dans le transfert du siège social et du siège juridique d'Aegon aux États-Unis, renforçant ainsi nos équipes et nos compétences de leadership afin de favoriser l'engagement et la croissance continue de notre entreprise", indique le CEO Lard Friese.