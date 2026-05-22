Jennifer Palmieri prend la tête des ressources humaines d'Aegon
Aegon annonce la nomination de Jennifer Palmieri au poste de directrice des ressources humaines (DRH) et membre du comité exécutif, à compter du 29 juin, en remplacement de Holly Waters, qui prendra sa retraite le 1er juin prochain.
Publié le 22/05/2026 à 09:17
Plus récemment, elle occupait le poste de DRH chez Westfield Insurance, une compagnie internationale d'assurance de biens et de responsabilité civile. Auparavant, elle a passé près de 18 ans chez Cigna, un assureur santé, où elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans les RH, dont celui de senior vice president, DRH.
"Jennifer jouera un rôle essentiel dans le transfert du siège social et du siège juridique d'Aegon aux États-Unis, renforçant ainsi nos équipes et nos compétences de leadership afin de favoriser l'engagement et la croissance continue de notre entreprise", indique le CEO Lard Friese.