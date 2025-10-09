Les marchés actions continuent à grimper en s'appuyant sur la promesse d'un super-cycle économique alimenté par l'IA et les baisses de taux. Les investisseurs boivent les paroles du patron de Nvidia, Jensen Huang, dont l'influence commence à ressembler à celle des grands banquiers centraux.

La routine a vite repris ses droits sur les marchés financiers, après le petit accroc de mardi. J'ai même lu ce matin dans une publication sérieuse (quoiqu'un peu trop alimentée par l'IA ces derniers temps je trouve) que le rebond a été alimenté par des "achats à bon compte" aux Etats-Unis. En général, on utilise cette expression sous deux conditions. Primo, on n'a foutrement aucune idée des origines d'une hausse et secundo, il y a eu une baisse suffisamment remarquable pour reconstituer la libido des investisseurs.

En l'occurrence, si la première condition était remplie, la seconde ne l'était pas vraiment. Prenons l'indice S&P 500 : il a perdu 0,4% mardi après sept séances de hausse. Il a repris 0,6% hier. Suffisant pour un nouveau record. Non, décidément, dans ces marchés-là, impossible de parler de rachats à bon compte. Les investisseurs ont juste envie de participer à la fête et leur libido est intacte, même si ça ronchonne dans les coins sur les valorisations et la robustesse des fondations de la hausse.

C'était la routine aussi du côté des valeurs technologiques. Le Nasdaq 100 a passé la marque des 25 000 points en clôture sous la baguette du grand gourou de l'IA, le patron de Nvidia, Jensen Huang. Interrogé pour la 11 000e fois et des brouettes de l'année sur l'appétit des clients pour ses puces IA, le dirigeant a affirmé que la demande est, je le cite, "vraiment, vraiment forte". Il faudra vraiment, vraiment s'alarmer quand Huang ne doublera plus ses qualificatifs en interview. En attendant, Nvidia pèse presque 4 600 milliards de dollars, soit 700 milliards de plus que son dauphin, Microsoft. C’est-à-dire le poids de LVMH et Roche réunis.

La routine haussière n'est pas l'apanage exclusif de Wall Street. L'Europe et l'Asie suivent le mouvement. Sur le vieux continent, même la France et sa gouvernance bancale s'en sortent. Le CAC 40 a gagné plus de 1% hier, pour revenir au-dessus des 8 000 points. La prime de risque liée à l'instabilité politique a l'air d'être déjà dans les cours : l'indice parisien affiche 9% de hausse en 2025. C'est moins que la moyenne européenne (13% de gains pour le Stoxx Europe 600), mais c'est presque inespéré au regard des circonstances. J'avais cité récemment Coluche et son fameux "la France a choisi le coq comme emblème parce que c'est le seul oiseau qui chante avec les pieds dans la merde". L'image reste adaptée.

Pour continuer dans la routine, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed n'a pas apporté grand-chose aux débats. Les banquiers centraux américains sont toujours tiraillés entre la peur d'un coup de frein économique et la peur d'un coup de chaud inflationniste. Ils naviguent à vue, mais ont tenu à confirmer que la mouvance majoritaire est à une poursuite de la baisse des taux d'ici la fin de l'année. Le marché a gardé intact son pari de deux baisses de taux supplémentaires d'ici le Père Noël.

Dans le reste de l'actualité, Donald Trump a annoncé qu'Israël et le Hamas se sont mis d'accord sur les conditions de libération des otages détenus par le groupe militant palestinien. L'Etat hébreu pourrait retirer ses troupes derrière une ligne bien définie. Ces avancées constituent des étapes vers un arrêt du conflit, sous l'égide des Etats-Unis.

Au Japon, le yen a modestement rebondi sur fond de rumeurs d'intervention de soutien de la Banque du Japon après la glissade de la monnaie face au dollar. Là encore, c'est la routine.

La Chine a prévu de renforcer ses restrictions à l'export de terres rares, qui sont devenues un outil puissant dans les négociations commerciales avec les Occidentaux.

En Asie-Pacifique, tout est très vert ce matin. Pour leur reprise après une semaine fériée, les indices de Chine continentale montent, à l'image du gain de 1,8% du CSI 300. Hong Kong prend 0,5%. L'Inde et l'Australie sont en progression plus modérée, de 0,2%. Au Japon, le Nikkei 225 prend 1,4%. La Corée du Sud est encore fermée pour un jour férié.

Le CAC 40 démarre la séance en toute petite hausse à 8 064 points (+0,04%). Le SMI et le Bel 20 rendent 0,2%, respectivement à 12 629 et 4 929 points.

Illustration IA inspirée des personnages South Park.

Les temps forts économiques du jour

La journée sera marquée par des discours de membres de la Fed et par la publication, probablement reportée, des statistiques hebdomadaires sur l'emploi US. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

ASM International : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 570 à 620 EUR.

ASML Holding : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 640 à 800 EUR.

BE Semiconductor Industries : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 135 à 160 EUR.

Burberry Group : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1200 GBX à 1500 GBX.

Capgemini : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 180 à 155 EUR.

Compagnie Financiere Richemont : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 145 à 170 CHF.

Crédit Agricole : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 EUR à 22 EUR.

Emmi : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 930 CHF.

Equinor : DZ Bank AG Research passe de acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 290 NOK à 230 NOK

Geberit : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 696 à 695 CHF.

Givaudan : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 4200 CHF à 4000 CHF.

Glencore : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 370 à 400 GBX.

Kering : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 168 à 290 EUR.

Kingspan Group : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 85 à 70 EUR.

L'Oréal : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 360 à 350 EUR.

Puig Brands : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 25 à 12,50 EUR.

Rockwool : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 270 à 300 DKK.

SGS : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 81 à 85 CHF.

Sika : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 185 à 180 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 186 à 183 CHF.

Stellantis : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10,50 à 12 USD.

TotalEnergies : Scotiabank maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 65 à 67 USD.

Traton : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 410 SEK à 325 SEK.

Ypsomed Holding : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 495 à 450 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Luca de Meo doit présenter sa vision préliminaire pour relancer Kering lors d'une réunion avec 300 cadres supérieurs ce jeudi, a rapporté Bloomberg.

Airbus a livré 73 appareils en septembre.

Alstom a désigné Martin Sion (ex-Safran, président d'Ariane) pour succéder à Henri Poupart-Lafarge comme directeur général le 1 er avril 2026.

avril 2026. Chez Sodexo, Sophie Bellon laisse la direction générale à Thierry Delaporte.

Sopra Steria annonce le départ de son directeur général, Cyril Malargé, qui file chez Alten comme directeur général.

Lisi acquiert les actifs d'une société automobile hongroise.

Cegedim signe un contrat en Espagne.

Vergnet signe un accord exclusif pour la distribution de panneaux solaires en France.

Les principales publications du jour : Advini, Patrimoine et Commerce, Implanet, Bluelinea… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Orsted finalise son augmentation de capital géante.

Shell serait proche d'obtenir une licence américaine pour reprendre son projet gazier au Venezuela.

ASML nomme Marco Pieters directeur de la technologie.

STAAR Surgical défend le rachat par Alcon alors que Glass Lewis exhorte les actionnaires à rejeter l'opération.

ABB fournit des technologies à l'unité de production d'ammoniac vert de SwitcH2 au Portugal.

Südzucker confirme ses perspectives pour l'exercice 2025/2026.

Les prises de commandes de Nordex sur 9 mois s'élèvent à 6,7 GW.

Mobilezone vend ses affaires allemandes à Freenet.

Fuchs acquiert un partenaire de distribution en Suisse.

Theon signe un accord de prêt renouvelable de 300 millions d'euros.

Clariant investit 100 millions de francs dans un site en Chine.

Stadler Rail va fournir des trains à hydrogène pour la Sicile.

Santhera confie la commercialisation de l'Agamree en Russie à Biomedica.

EDF envisage une introduction en Bourse d'Edison en Italie et consulte les banques.

Les principales publications du jour : Mercedes…

D'Amérique du Nord

Paramount Skydance a discuté avec Legendary Entertainment et Apollo Global Management de son intérêt pour l'acquisition de Warner Bros. Discovery, révèle Bloomberg.

BlackRock a demandé à récupérer une partie des sommes investies dans un fonds de Jefferies Financial très exposé à la dette de l'équipementier auto en faillite First Brands.

Le CEO de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré à CNBC que la demande pour les puces Blackwell reste très forte.

Google va investir 5 milliards d'euros en Belgique.

Boeing obtient un contrat de 173 millions de dollars de l'armée de l'air américaine pour huit hélicoptères MH-139A.

L'armée américaine choisit L3Harris pour soutenir le programme NGC2.

Les principales publications du jour : PepsiCo, Delta Air Lines…

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.