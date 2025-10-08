Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a affirmé mercredi que la demande mondiale en puissance de calcul pour l’intelligence artificielle a connu une accélération spectaculaire au cours des six derniers mois. Intervenant sur CNBC, il a expliqué que l’essor des modèles d’IA capables de passer du simple échange textuel à des formes de raisonnement plus avancées alimente une croissance exponentielle des besoins en infrastructure. Ces déclarations ont fait progresser le titre Nvidia avant l’ouverture de Wall Street.
Selon Huang, les nouveaux modèles consomment une puissance de calcul sans précédent, mais l’intérêt du marché croît au même rythme. "Les IA sont devenues suffisamment intelligentes pour que tout le monde veuille les utiliser", a-t-il résumé, évoquant "deux exponentielles qui se croisent". Il a souligné la forte demande pour la dernière architecture Blackwell, cœur de la nouvelle génération de processeurs destinés aux applications d’intelligence artificielle.
Le dirigeant a présenté cette phase d’expansion comme le début d’une "nouvelle révolution industrielle", marquée par la construction d’infrastructures massives dédiées à l’IA. Nvidia a récemment investi 100 milliards de dollars dans le méga-projet de centres de données d’OpenAI, conçu pour déployer jusqu’à 10 gigawatts de puissance de calcul reposant sur ses puces. Une initiative qui confirme la position centrale du groupe dans l’écosystème mondial de l’intelligence artificielle.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
