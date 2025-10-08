Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a affirmé mercredi que la demande mondiale en puissance de calcul pour l’intelligence artificielle a connu une accélération spectaculaire au cours des six derniers mois. Intervenant sur CNBC, il a expliqué que l’essor des modèles d’IA capables de passer du simple échange textuel à des formes de raisonnement plus avancées alimente une croissance exponentielle des besoins en infrastructure. Ces déclarations ont fait progresser le titre Nvidia avant l’ouverture de Wall Street.

Selon Huang, les nouveaux modèles consomment une puissance de calcul sans précédent, mais l’intérêt du marché croît au même rythme. "Les IA sont devenues suffisamment intelligentes pour que tout le monde veuille les utiliser", a-t-il résumé, évoquant "deux exponentielles qui se croisent". Il a souligné la forte demande pour la dernière architecture Blackwell, cœur de la nouvelle génération de processeurs destinés aux applications d’intelligence artificielle.

Le dirigeant a présenté cette phase d’expansion comme le début d’une "nouvelle révolution industrielle", marquée par la construction d’infrastructures massives dédiées à l’IA. Nvidia a récemment investi 100 milliards de dollars dans le méga-projet de centres de données d’OpenAI, conçu pour déployer jusqu’à 10 gigawatts de puissance de calcul reposant sur ses puces. Une initiative qui confirme la position centrale du groupe dans l’écosystème mondial de l’intelligence artificielle.