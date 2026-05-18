Jérémie Papin nommé CEO Finance et Systèmes d'information
Thales fait part de la nomination de Jérémie Papin au poste de directeur général (CEO) Finance et Systèmes d'information, ainsi que membre du comité exécutif, à partir du 1er juillet 2026, succédant alors à Pascal Bouchiat, qui prendra sa retraite.
Jérémie Papin était précédemment CFO et executive officer de Nissan Motor Ltd Group, supervisant notamment les finances, le contrôle de gestion, la fiscalité, la trésorerie et les relations investisseurs. Il avait également la responsabilité des systèmes d'information.
En 2015, il avait intégré le groupe Renault comme vice-president responsable du business development, du plan et de la stratégie. En 2009, il avait rejoint l'Alliance Renault-Nissan en tant que conseiller finance du directeur général de l'Alliance.
"Fort de son expérience reconnue dans la finance et l'industrie, Jérémie pourra compter sur un collectif solide et engagé pour accompagner le leadership et les ambitions de développement du groupe", commente Patrice Caine, le PDG de Thales.
Actuellement, Patrice Caine occupe le poste de président-directeur général de Thales SA et d'ingénieur en chef du Corps des Mines. Il est également président de l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie et siège au conseil d'administration de 5 autres sociétés.
Dans le passé, Patrice Caine a occupé le poste de Chef de la Division Développement Industriel et Energie à la Direction Générale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.
M. Caine est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'Ecole Polytechnique et d'un diplôme de premier cycle de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.