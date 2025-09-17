Après un début de séance en demi-teinte, le marché américain n'aura finalement que peu réagi à la baisse des taux, la faute à un discours de Jerome Powell très défensif.

La baisse de 25 points de base annoncée par la Fed était largement anticipée. Pourtant, le S&P 500 termine à 6 600,3 points avec un repli de 0,1%, le Nasdaq perd 0,21% et clôture à 24 223,6 points, tandis que seul le Dow Jones tire son épingle du jeu avec un gain de 0,57% pour finir à 46 018,3 points.

Si l’impact sur les indices est resté limité, c’est avant tout parce que Jerome Powell a rapidement calmé les ardeurs des investisseurs. Le président de la Réserve fédérale a insisté sur le fait que cette décision ne marquait pas le début d’un long cycle de baisses. De plus, la Fed a publié des projections montrant moins de réductions de taux que prévu, avec une seule nouvelle baisse envisagée en 2026. De quoi refroidir un marché qui espérait un ton plus accommodant. Résultat : les indices ont effacé la progression enregistrée immédiatement après l’annonce.

Côté entreprises, Nvidia a chuté de 2,6% dans un climat de plus en plus tendu. L’Administration chinoise du cyberespace aurait demandé aux entreprises locales d’arrêter d’acheter ses puces, tandis qu’Alibaba a présenté sa propre puce aux performances jugées comparables aux H20 de Nvidia. Le titre Alibaba a bondi de 5,28% à Hong Kong et de 2,39% aux États-Unis.

Parmi les autres mouvements marquants : Workday a gagné 7,25% après l’annonce d’une prise de participation de plus de 2 milliards de dollars par le fonds activiste Elliott Management. Lyft s’est envolée de près de 13% grâce à un partenariat avec Waymo, la filiale d’Alphabet, pour le lancement de taxis autonomes à Nashville. À l’inverse, Uber a reculé de presque 5%.