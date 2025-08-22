Alors que la semaine a été marquée par l'attente du discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell a prononcé les mots qui ont mis en émoi les marchés mondiaux : baisse des taux américains.

Cette semaine peut se résumer simplement : tout tournait autour du discours de Jérôme Powell attendu ce vendredi. Le jour J arrivé, le président de la Fed n’a pas déçu. Il a lâché les mots magiques : potentielle baisse des taux directeurs. L’effet a été immédiat, déclenchant une euphorie sur le marché américain. Le Dow Jones s’est envolé de 1,89% pour clôturer à un record de 45 631,7 points. Le S&P 500 a suivi avec une hausse de 1,52% à 6 466,9 points, tandis que le Nasdaq 100 a progressé de 1,54% pour terminer à 23 498,1 points.

Commençons par l’événement de la séance : le discours de Jérôme Powell. Le président de la Réserve fédérale des États-Unis a souligné la fragilité du marché de l’emploi, estimant que les risques pesant sur celui-ci pourraient justifier une baisse des taux. Si cette annonce a sorti Wall Street de sa torpeur, il a néanmoins insisté sur le fait que la trajectoire des taux n’était pas prédéfinie, rappelant que chaque décision serait prise en fonction de l’évolution de la conjoncture.

L’indice Russell 2000, particulièrement sensible aux variations de taux, a bondi de 3,9%, atteignant son plus haut niveau de l’année. Même constat du côté du SOX, l’indice regroupant les 30 plus grandes entreprises de semi-conducteurs, qui a gagné 2,7%. Cette séance marque ainsi la fin d’une série de cinq journées consécutives dans le rouge pour le S&P 500.

Du côté des entreprises, Intel a bondi de près de 5% après la confirmation de la prise de participation de 10% de l’État américain. Alphabet a progressé de plus de 3% à la suite d’une information de Bloomberg faisant état de discussions préliminaires avec Apple. Les deux groupes envisageraient de concevoir une version spécifique de Gemini pour l’assistant vocal Siri.

En revanche, Intuit a cédé plus de 3% après avoir publié des prévisions décevantes pour son premier trimestre fiscal, plombées notamment par la contre-performance de sa filiale Mailchimp.

La semaine prochaine s’annonce chargée avec les publications de PDD Holding, CrowdStrike, Snowflake, Marvell Technology, HP Inc, Autodesk, Dell, Alibaba ou encore Ulta Beauty. Mais le grand rendez-vous sera sans conteste les résultats de Nvidia, qui pourraient bien donner le ton pour l’ensemble du secteur des semi-conducteurs et, plus largement, pour toute la tech.