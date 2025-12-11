Les risques sur les deux parties du mandat rendent la situation difficile pour la Fed.

Comme attendu, la Fed a ramené ses taux dans la fourchette de 3,50% à 3,75%, une troisième baisse de taux d’un quart de point consécutive.

Plusieurs membres ont toutefois exprimé leur désaccord. Austan Goolsbee, le président de la Fed de Chicago et Jeffrey Schmid, celui de l'antenne de Kansas City, ont voté en faveur d'un statu quo. Stephen Miran, choisi par Donald Trump, a opté à nouveau pour une réduction d'un demi-point de pourcentage.

Divisions cachées

C’est la première fois depuis 2019 qu’il y avait trois votes dissidents. Jerome Powell a donc réussi à minimiser les dissensions. En tout cas en apparence, car les dots plots (les nuages de points) montrent que six membres du FOMC auraient souhaité des taux plus élevés à la fin de cette année, indiquant donc leur préférence pour un statu quo.

Tout cela confirme ce que nous savions déjà : la Fed est divisée à un moment où il y a des risques sur les deux parties du mandat. "Un nombre important de participants sont d’accord sur le fait que les risques sont à la hausse sur le chômage et à la hausse sur l’inflation. Donc que faites-vous ? Vous n’avez qu’un outil, qui ne peut pas faire deux choses à la fois" a ainsi résumé Jerome Powell.

Néanmoins, durant sa conférence de presse, il a davantage souligné les risques sur l’emploi. Selon lui, les créations d’emploi, qui sont en moyenne de 40 000 par mois depuis avril, seraient en réalité négatives. On constate en effet depuis plusieurs années que celles-ci sont révisées à la baisse a posteriori. Jerome Powell estime donc une surestimation de l’ordre de 60 000 par mois, soit des créations d’emploi négatives de 20 000 par mois en moyenne depuis avril.

Dans le même temps, il considère toujours que l’inflation liée aux droits de douane ne sera pas durable : "Si vous enlevez les droits de douane, l'inflation se situe aux alentours de 2 %... ce sont donc bien les droits de douane qui sont à l'origine de la majeure partie du dépassement de l'inflation."

Une barre élevée pour janvier

La barre semble toutefois assez élevée pour une baisse de taux lors du prochain meeting : "les taux d’intérêt sont désormais dans un intervalle des estimations du taux neutre et nous sommes bien positionnés pour attendre de voir comment l’économie évolue."

Si de nombreuses données sont attendues d’ici à la prochaine réunion, elles n’aideront pas forcément à trancher. Le shutdown de 43 jours a entraîné beaucoup de disruptions, à la fois pour les agences statistiques, mais aussi pour l’économie américaine.

Les marchés ont plutôt bien réagi aux annonces de la Fed, avec des actions en hausse et des taux courts en baisse. Les investisseurs retiennent donc le ton moins hawkish que prévu de Jerome Powell.

Ils parient d’ailleurs toujours sur deux baisses supplémentaires l’année prochaine, quand la projection médiane des membres de la Fed n’en montre qu’une seule. D’ici là, un nouveau président de la Fed sera nommé par Donald Trump et la volonté de baisser les taux est un critère essentiel dans son choix.

Le flou sur son avenir

L’une des grandes inconnues reste l’avenir de Jerome Powell. Si son mandat de président prend fin en mai prochain, il est gouverneur jusqu’en janvier 2028. A ce stade, il refuse toujours de dire s’il restera au-delà du mois de mai.

Questionné sur l’héritage qu’il aimerait laisser à l’issue de son mandat, il a répondu : "Je pense que je veux vraiment remettre ce poste à la personne qui me remplacera avec une économie qui se porte très bien".

A ce stade, il semble plutôt bien placé pour remplir cet objectif. Les nouvelles projections économiques sont meilleures qu’il y a trois mois. Par rapport au mois de septembre, la Fed a relevé ses prévisions de croissance et baissé ses prévisions d’inflation.

Projections économiques de la Fed. Source : Financial Times