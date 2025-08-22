Le président de la Réserve fédérale a insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre inflation et emploi, alors que l'économie américaine subit les effets des droits de douane, d'une politique migratoire plus stricte et d'incertitudes budgétaires.

Powell a rappelé que, si le marché du travail reste proche du plein emploi avec un chômage limité à 4,2%, la dynamique de créations d’emplois ralentit nettement et la croissance du PIB a fléchi à 1,2% au premier semestre 2025. Côté prix, l’inflation PCE est remontée à 2,6%, sous l’effet notamment des hausses tarifaires décidées par Washington. Le président de la Fed a reconnu que les risques étaient désormais asymétriques : une inflation susceptible de repartir à la hausse et, en parallèle, un marché de l’emploi plus fragile. Cette fragilité et les risques autour du marché américain du travail pourraient justifier une baisse des taux de la Fed dans un avenir proche, selon la déclaration de Jérôme Powell.

Après plus d’un an de taux directeurs maintenus entre 5,25% et 5,5%, la Fed estime avoir atteint une zone plus neutre. Powell a expliqué que cette position permettait d’avancer avec prudence, en calibrant la politique monétaire pour éviter à la fois un rebond inflationniste et un affaiblissement excessif de l’emploi. L’accent a été mis sur la distinction entre les chocs conjoncturels, que la banque centrale peut gérer, et les évolutions structurelles (commerce, immigration, fiscalité) qui échappent à son action directe.

Powell a détaillé la deuxième révision publique du cadre de politique monétaire de la Fed. Plusieurs changements notables en découlent : l’abandon du ciblage de “l’inflation moyenne” mis en place après la pandémie, la clarification du rôle du plein emploi (sans accent unilatéral sur les “shortfalls”) et une approche plus équilibrée quand emploi et inflation divergent. L’objectif d’une inflation à 2% reste inchangé, avec une révision publique du cadre prévue tous les cinq ans.

En conclusion, le président de la Fed a insisté sur la nécessité de maintenir des anticipations d’inflation bien ancrées et sur la flexibilité de la politique monétaire. Tout en réaffirmant l’indépendance de l’institution, il a prévenu que les incertitudes actuelles appelaient à une gestion prudente, tournée vers la stabilité à long terme. Powell a enfin salué l’importance du symposium de Jackson Hole comme espace de dialogue entre banquiers centraux et chercheurs pour anticiper les défis futurs.

Ainsi, le discours de Jérôme Powell laisse la porte grande ouverte à une baisse des taux dès la prochaine réunion de septembre. Une information qui n'a pas échappé aux marchés qui ont réagi positivement à l'annonce faisant notamment grimper la plupart des indices à l'annonce.