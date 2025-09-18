La Fed a baissé ses taux hier soir, comme prévu, tout en laissant entrevoir d'autres réductions. Le président de l'institution a délivré un message un peu plus prudent que prévu, ce qui pourrait déclencher la colère de Donald Trump, qui en a fait son punching-ball favori. Le marché, lui, a réagi mollement en terminant non loin de l'équilibre. Il faut que la poussière retombe pour que les investisseurs prennent des positions plus radicales, pour autant qu'ils souhaitent faire autre chose que se laisser porter par la douce torpeur haussière.

En bourse, les investisseurs aiment les graphiques parce qu'ils montent la plupart du temps. Mais aussi parce qu'ils sont un révélateur des événements. Prenons le graphique de l'indice S&P 500 de la séance du 17 septembre. Si vous ne l'avez pas sous les yeux, il ressemble à un chemin à peu près plat avec un mini tremplin aux deux-tiers et un énorme nid de poule juste derrière. Si on plaque le principal événement de la journée dessus, la décision de la banque centrale américaine sur ses taux, ça donne à peu près ça : d'abord, les traders sont arrivés au boulot à 13h30 (19h30 heure de Paris). Ils n'ont rien foutu avant, comme le montre l'électroencéphalogramme plat de l'indice. A 14h00, les algorithmes et les financiers en pleine digestion ont brutalement acheté plein d'actions à l'annonce d'une baisse de taux de 25 points de base de la Fed (c'est le petit tremplin). Les achats ont été confortés par la perspective d'avoir deux autres baisses de même ampleur d'ici la fin de l'année. A 14h30, Jerome Powell a pris la parole pour dire un truc du genre "la poursuite des baisses de taux est possible, mais pas acquise". Boum, c'est la pente descendante du nid de poule. Mais une trentaine de minutes après la réaction initiale, le S&P 500 est remonté en flèche vers l'équilibre. Trente minutes, c'est le temps qu'il a fallu aux investisseurs pour digérer l'information, se rendre compte que la Fed était un chouïa moins souple que fantasmé, mais que ça ne remettait pas en cause le scénario central de deux baisses de taux additionnelles d'ici la fin de l'année. Retour à la case départ et clôture à -0,1% pour le S&P 500.

Les autres actifs ont connu le même genre de contradiction. Le dollar a baissé à l'annonce de la décision, avant de combler ses pertes lors de la conférence de presse. Le rendement de la dette américaine à 10 ans est brièvement descendu sous la barre des 4%, avant de remonter à son niveau de la veille puis d'évoluer un poil plus haut par la suite (4,07% actuellement). Ça signifie que le marché n'est pas très impressionné par la baisse des taux. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait largement anticipée, comme nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans ces colonnes. J'étais tenté d'écrire "circulez, il n'y a rien à voir", mais l'expérience montre qu'il vaut mieux attendre une ou deux séances avant d'utiliser des formules à l'emporte-pièce.

Deux points importants sont à souligner pour la suite. Primo, onze des douze membres votants se sont prononcés en faveur d'une baisse de taux de 25 points de base. Même Christopher Waller et Michelle Bowman, qui avaient rué dans les brancards ces dernières semaines et qui ont été caressés dans le sens du poil par Donald Trump dernièrement. Le seul dissident est, évidemment, le nouveau thuriféraire de la Maison Blanche, Stephen Miran, qui a voté pour une baisse de taux de 50 points de base. C'est un signal solide de soutien à la politique menée par Jerome Powell, ce qui ne l'empêchera pas de se faire égratigner une nouvelle fois par Donald Trump, quand le Président américain se sera réveillé de sa soirée londonienne. Second point à souligner, les membres de la Fed n'entrevoient en moyenne que trois baisses de taux pour rééquilibrer les grands agrégats économiques américains (c’est-à-dire stabiliser le marché du travail et juguler l'inflation). Si on part du principe qu'il y en aura deux cette année, cela signifie qu'il n'y en aurait qu'une en 2026, ce qui ramènerait les taux directeurs dans la fourchette 3,25 à 3,50%. C'est à la fois déceptif pour les marchés financiers qui sont biberonnés aux taux bas et rassurant pour l'économie américaine, car la Fed s'attend à une bonne dynamique à moyen terme.

En résumé, comme dit ChatGPT, la Fed pense qu'il est opportun de continuer à baisser les taux pour relancer le marché du travail, mais pas trop pour contrôler l'inflation liée aux droits de douane. C'est une approche pragmatique et globalement conforme aux attentes du marché, quoiqu'un peu plus ferme que prévu parce que la menace inflationniste est toujours difficile à quantifier.

L'actualité du jour sera dominée par la décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux à la mi-journée.

Les marchés orientaux affichent des parcours disparates, mais les places qui évoluent généralement dans le sillage de Wall Street sont en hausse. Le Japon prend 1,3%, la Corée du Sud 1,2% et Taiwan 1,1%. Les places chinoises reculent, comme l'Australie où l'ASX perd 0,7%, plombé par l'énergie en général et Santos en particulier, après l'abandon du projet de rachat ADNOC. Wall Street et l'Europe sont attendues dans le vert.

Le CAC40 rebondit de 0,46% à 7822 points à l'ouverture. Le SMI s'adjuge 0,2% à 12 020 points. Le Bel 20 montre à 4722 points, sur un gain de 0,25%.

Les temps forts économiques du jour

La Banque d'Angleterre rend son verdict sur les taux à 13h00. Aux Etats-Unis, les stats hebdomadaires sur l'emploi et l'indice Phillie Fed prendront le relais à 14h30. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

3I Group : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 520000 GBX.

AP Moller Maersk : BNP Paribas Exane passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 11900 DKK à 10700 DKK.

Anheuser-Busch Inbev : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 USD.

ArgenX : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 690 à 750 EUR.

Barry Callebaut : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 1000 CHF.

Covivio : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 67 à 69 EUR.

Embla Medical : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 40 DKK.

Gecina : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 115 à 113 EUR.

Givaudan : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 4300 à 4400 CHF.

Innate Pharma : Leerink Partners passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 10 USD à 2 USD.

Kering : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 250 à 308 EUR.

Krones : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 136 EUR.

Kuehne Und Nagel International : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 150 à 160 CHF.

Legrand : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 143 à 148 EUR.

Metso Outotec : ABG Sundal Collier passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 11,50 EUR.

Nepi Rockcastle : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 8,20 à 8,60 EUR.

Neste : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 17 EUR.

Pandora : BNP Paribas Exane démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 2600 USD.

Virbac : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 346 à 333 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Kone étudierait un rachat de TK Elevator, selon Bloomberg.

Le fonds activiste Cevian déclare au FT que les projets de la Confédération pour les réserves de capitaux rendent le siège suisse "non viable" pour UBS.

Exor en pertes au S1.

Renishaw enregistre un bénéfice en baisse sur son dernier exercice, mais son chiffre d'affaires augmente.

Roche va racheter 89bio, spécialiste des traitements du foie, pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars.

Novo Nordisk annonce que la pilule Wegovy permet une perte de poids comparable à la version injectable.

Merck KGaA inaugure un nouveau site de production de 150 millions d'euros en Irlande.

Wolters Kluwer achèvera son programme de rachat d'ici le 3 novembre, soit deux mois plus tôt que prévu.

Iberdrola indique qu'Avangrid investit 200 millions d'euros dans la modernisation de deux sous-stations.

Swiss Life place un emprunt hybride d'un montant total de 250 millions de francs suisses.

SIG Group se restructure et abaisse ses objectifs 2025.

Avolta s'étend en Côte d'Ivoire.

Les principales publications du jour : Next Plc…

D'Amérique du Nord

Meta intègre un écran dans ses lunettes IA, toujours produites avec EssilorLuxottica.

La Chine a abandonné l'enquête antitrust sur Google pendant les négociations commerciales avec les Etats-Unis, révèle le FT.

Le Mounjaro d'Eli Lilly aide à améliorer le contrôle de la glycémie chez les enfants dans un essai de phase III.

Microsoft signe un accord de 6,2 milliards de dollars pour la puissance de calcul de l'IA en Norvège.

Palantir s'engage à investir 1,5 milliard de livres au Royaume-Uni.

Apple étudie la possibilité de tester la production d'iPhones pliables à Taïwan, selon Nikkei.

CME Group lance des options sur les contrats à terme Solana et Xrp.

Biogen reçoit l'approbation de la Commission européenne pour Zurzuvae.

Les principales publications du jour : FedEx, Lennar, Darden Restaurants, FactSet…

D'Asie et d'ailleurs

L'action Santos s'effondre à la suite de l'abandon du rachat par le consortium ADNOC.

Samsung prévoit d'embaucher 60 000 personnes pour ses activités dans l'IA, les puces et la biotech.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.