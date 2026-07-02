Cette opération intervient alors que le marché des introductions en Bourse retrouve de la vigueur, notamment après le succès de plusieurs grandes cotations récentes. Si les ventes à périmètre comparable de Jersey Mike's n'ont progressé que de 3% en 2025 dans un contexte de ralentissement de la restauration, l'entreprise continue de bénéficier d'une expansion rapide. Elle exploite désormais près de 3.300 restaurants, dont environ 2.000 ont ouvert au cours de la dernière décennie. Son modèle repose principalement sur la franchise, les redevances et les contributions publicitaires constituant l'essentiel de ses revenus.

L'introduction en Bourse s'inscrit dans la continuité de l'entrée de Blackstone au capital en 2025, lors d'une opération valorisant Jersey Mike's à environ 8 milliards de dollars. À cette occasion, Charlie Morrison, ancien dirigeant de Wingstop, a pris la direction générale de l'entreprise. Le fondateur Peter Cancro, qui avait racheté la sandwicherie Mike's Subs en 1975 avant de la transformer en Jersey Mike's, conserve une participation importante ainsi qu'un siège au conseil d'administration. Il affirme rester pleinement engagé dans le développement du groupe, avec l'ambition de poursuivre son expansion aux États-Unis et à l'international.