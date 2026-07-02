Jersey Mike's prépare son introduction en Bourse après plusieurs années de forte croissance

La chaîne américaine de sandwichs Jersey Mike's a déposé son dossier d'introduction en Bourse au New York Stock Exchange, où elle sera cotée sous le symbole "JMKE". L'entreprise met en avant une progression cumulée de 50% de ses ventes à périmètre comparable entre 2020 et 2025, ainsi qu'une forte amélioration de sa rentabilité. En 2025, elle a enregistré un bénéfice net de 55 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 724 millions de dollars, contre respectivement 5 millions et 653 millions de dollars un an plus tôt. Les ventes totales du réseau ont atteint 4,3 milliards de dollars, en hausse de 13%.

Cette opération intervient alors que le marché des introductions en Bourse retrouve de la vigueur, notamment après le succès de plusieurs grandes cotations récentes. Si les ventes à périmètre comparable de Jersey Mike's n'ont progressé que de 3% en 2025 dans un contexte de ralentissement de la restauration, l'entreprise continue de bénéficier d'une expansion rapide. Elle exploite désormais près de 3.300 restaurants, dont environ 2.000 ont ouvert au cours de la dernière décennie. Son modèle repose principalement sur la franchise, les redevances et les contributions publicitaires constituant l'essentiel de ses revenus.



L'introduction en Bourse s'inscrit dans la continuité de l'entrée de Blackstone au capital en 2025, lors d'une opération valorisant Jersey Mike's à environ 8 milliards de dollars. À cette occasion, Charlie Morrison, ancien dirigeant de Wingstop, a pris la direction générale de l'entreprise. Le fondateur Peter Cancro, qui avait racheté la sandwicherie Mike's Subs en 1975 avant de la transformer en Jersey Mike's, conserve une participation importante ainsi qu'un siège au conseil d'administration. Il affirme rester pleinement engagé dans le développement du groupe, avec l'ambition de poursuivre son expansion aux États-Unis et à l'international.