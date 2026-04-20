Jersey Mike's relance son projet d'introduction en Bourse dans un marché porteur

La chaîne américaine de restauration Jersey Mike's a engagé des démarches en vue d'une introduction en Bourse aux Etats-Unis, en déposant confidentiellement son dossier. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de reprise du marché des IPO, marqué par un retour de grandes opérations après un ralentissement en mars lié aux tensions géopolitiques et aux incertitudes autour des valeurs technologiques. Les principaux indices boursiers, dont le S&P 500 et le Nasdaq, évoluent à des niveaux proches de leurs records, favorisant les projets de cotation.

Les conditions actuelles, caractérisées par une volatilité plus contenue et une meilleure visibilité sur les valorisations, encouragent les entreprises à se lancer sur les marchés. Jersey Mike's pourrait ainsi profiter de cet environnement pour concrétiser une opération d'envergure, alors que plusieurs sociétés ont récemment relancé leurs ambitions boursières. L'enseigne n'a toutefois pas encore communiqué les détails précis de l'introduction.



Selon des informations antérieures, l'entreprise pourrait viser une levée de plus de 1 milliard de dollars pour une valorisation d'au moins 12 milliards de dollars. Jersey Mike's exploite un réseau de plus de 3 000 restaurants spécialisés dans les sandwichs à travers les Etats-Unis, ce qui en fait un acteur significatif du secteur de la restauration rapide.