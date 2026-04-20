Les conditions actuelles, caractérisées par une volatilité plus contenue et une meilleure visibilité sur les valorisations, encouragent les entreprises à se lancer sur les marchés. Jersey Mike's pourrait ainsi profiter de cet environnement pour concrétiser une opération d'envergure, alors que plusieurs sociétés ont récemment relancé leurs ambitions boursières. L'enseigne n'a toutefois pas encore communiqué les détails précis de l'introduction.

Selon des informations antérieures, l'entreprise pourrait viser une levée de plus de 1 milliard de dollars pour une valorisation d'au moins 12 milliards de dollars. Jersey Mike's exploite un réseau de plus de 3 000 restaurants spécialisés dans les sandwichs à travers les Etats-Unis, ce qui en fait un acteur significatif du secteur de la restauration rapide.