Honeywell fait part de la nomination de Jim Currier au poste de CEO d'Honeywell Aerospace, qui deviendra une société indépendante cotée en bourse à la suite de sa scission qui doit être finalisée au second semestre 2026.
Il annonce également que Craig Arnold a été choisi pour la présidence du conseil d'administration d'Honeywell Aerospace, à l'issue de cette scission. Dans l'intervalle, il siégera au conseil d'administration d'Honeywell avec effet immédiat.
Jim Currier occupe le poste de CEO de Honeywell Aerospace Technologies depuis 2023. 'Sous sa direction, l'activité a renforcé sa position de fournisseur de premier plan dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense', souligne le groupe industriel.
Plus récemment, Craig Arnold a occupé le poste de président du conseil et CEO d'Eaton Corporation, après avoir passé plus de deux décennies chez GE, où il a exercé des fonctions de direction internationale dans plusieurs activités.
Craig Arnold est un homme d'affaires qui a été à la tête de 5 entreprises différentes ; il siège au conseil d'administration de Greater Cleveland Partnership, University Hospitals Health System, Inc, United Way of Greater Cleveland et Medtronic Plc ; il est également président-directeur général d'Eaton Corp, président-directeur général d'Eaton Corp. Plc, membre de The Business Roundtable et membre de The Business Council.
Par le passé, Craig Arnold a occupé le poste de vice-président de General Electric Co. et de président et vice-président de GE Lighting Services Ltd. (une filiale de General Electric Co.) et président chez Eaton Hydraulics, Inc.
M. Arnold a obtenu un MBA à l'université de Pepperdine et un diplôme de premier cycle à l'université d'État de Californie-San Bernardino.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (40,2%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (26,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (17%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (16,7%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,7%), Europe (22,8%) et autres (20,5%).
