Le premier producteur indien d'acier inoxydable se développe au coeur d'un super-cycle politique, mais le marché ne valorise pas encore ce potentiel.

L'impulsion donnée par l'Inde aux infrastructures soutient à elle seule l'explosion de la demande intérieure d'acier inoxydable au cours de cette décennie. Le gouvernement consacre 12 200 milliards de roupies indiennes (INR) à son budget d'investissement pour l'exercice fiscal (FY) 2027, soit un bond massif de 11,4% sur un an. Le secteur ferroviaire a reçu 2 800 milliards d'INR, avec sept corridors à grande vitesse imposant l'utilisation d'acier inoxydable.

Le gouvernement indien a également rendu obligatoire l'usage de l'acier inoxydable pour les ponts renforcés dans les zones côtières et maritimes, ainsi que pour les plaques antidérapantes à damier destinées aux ponts.

L'association internationale du secteur sidérurgique, la World Steel Association, prévoit que la demande d'acier en Inde augmentera de 7,4% pour l'exercice 2026 avant de grimper de 9,2% en 2027. Cela fait de l'Inde le marché sidérurgique majeur à la croissance la plus rapide, alors que la moyenne mondiale ne se situe qu'entre 3% et 4%.

Cette situation élargit le marché adressable pour les producteurs locaux d'acier inoxydable. Jindal Stainless Ltd. (JSL), premier producteur indien avec une capacité de 4,2 millions de tonnes par an (MTPA), est bien positionné pour profiter de la hausse de la demande d'infrastructures et du soutien politique. Cet avantage se reflète dans les dernières performances financières de l'entreprise.

Des marges sous tension positive

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 a progressé de 9,3% sur un an pour atteindre 433,1 milliards d'INR, contre 396,0 milliards d'INR l'année précédente. Cette croissance a été principalement portée par une hausse de 8,1% des volumes, atteignant 2,6 millions de tonnes contre 2,4 millions de tonnes l'année précédente.

Cependant, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) de l'exercice 2026 a bondi de 19,1% à 55,6 milliards d'INR contre 46,7 milliards d'INR, l'EBITDA par tonne ayant augmenté de 10% pour s'établir à 21 670 INR contre 19 665 INR. C'est le type de levier opérationnel qu'une entreprise obtient en remplaçant le propane à coût élevé par du gaz de four à coke, en sécurisant l'accès à 93% des réserves de minerai de chromite de l'Inde (sa principale matière première) et en exploitant sa propre centrale électrique de 264 MW.

Le flux de trésorerie opérationnel est tombé à 33,9 milliards d'INR pour l'exercice 2026, contre 47,2 milliards d'INR l'année précédente. Ce recul est dû à une sortie de trésorerie de 18,3 milliards d'INR en 2026 au titre des dettes fournisseurs, contre une entrée de trésorerie de 23,0 milliards d'INR lors de l'exercice 2025.

La direction prévoit une croissance des volumes de 7% à 9% et un EBITDA par tonne compris entre 18 000 et 20 000 INR pour le premier semestre 2027, avec une révision prévue à mi-parcours en fonction des conditions du commerce mondial.

Une opportunité sur l'acier ?

Au cours de l'année écoulée, l'action a reculé de 0,1%. À 695,5 INR, elle reste 21,3% en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 884,0 INR, reflétant la prudence des investisseurs face aux incertitudes cycliques. Le projet de la société de maintenir un taux de distribution de dividendes allant jusqu'à 20% du bénéfice net marque une approche équilibrée entre rémunération des actionnaires et réinvestissement pour la croissance.

Le titre se négocie à un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 17,1x pour l'exercice 2027, légèrement en dessous de sa moyenne sur trois ans de 19,5x, ce qui indique un potentiel de revalorisation.

Le sentiment des analystes reste largement positif. Sur 14 analystes couvrant la valeur, 12 ont émis une recommandation d'achat tandis que seulement deux recommandent de conserver le titre, ce qui témoigne d'une forte confiance dans les fondamentaux de l'entreprise. L'objectif de cours moyen de 869,9 INR implique un potentiel de hausse de 25,1% par rapport au cours actuel, renforçant les perspectives constructives malgré la prudence à court terme du marché.

Points de vigilance

La volatilité des coûts de l'énergie au Moyen-Orient pour le propane, le GPL et le gaz naturel reste un vent contraire bien réel ; les fluctuations des prix du nickel et du chrome pourraient comprimer l'EBITDA par tonne. Le projet de complexe industriel (greenfield) dans le Maharashtra, d'un montant de 400 à 420 milliards d'INR (une entreprise sur dix ans réalisée par étapes), introduit un risque d'exécution. Parallèlement, les exportations d'acier chinois continuent de peser sur les prix domestiques et internationaux, créant une concurrence qu'aucune politique nationale ne peut totalement neutraliser.