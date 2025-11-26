John Deere dévoile un bénéfice net en baisse de 14% à 1,06 milliard de dollars au titre de son 4e trimestre 2024-25, soit 3,93 dollars par action, un BPA néanmoins légèrement meilleur qu'attendu en consensus de marché.
Le fabricant de machines de travaux a vu ses revenus augmenter de 11% à près de 12,4 MdsUSD, une croissance emmenée par ses activités construction et sylviculture (+27%) qui ont profité de volumes de livraisons plus élevés.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe basé à Moline (Illinois) a réalisé un bénéfice net de près de 5,03 MdsUSD, dans le milieu donc de sa fourchette-cible d'il y a trois mois qui allait 4,75 à 5,25 MdsUSD.
"Grâce aux améliorations structurelles que nous avons réalisées et aux segments de clientèle et régions divers que nous servons, nous avons pu signer nos meilleurs résultats pour l'heure à ce point du cycle", commente son PDG John May.
Toutefois, si les perspectives en petite agriculture, construction et sylviculture s'améliorent, celles en grande agriculture restent ternes, et Deere n'attend qu'un bénéfice net entre 4 et 4,75 MdsUSD pour son exercice 2025-26.
Deere & Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels et d'équipements agricoles et forestiers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements agricoles et d'entretien des espaces verts (61,5%) : tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs, moteurs, coupeurs et défibreurs, racleurs, équipements d'irrigation, matériel de manutention, faucheuses, tondeuses à gazon, etc. ;
- équipements de construction et de foresterie (25%) : chargeurs, niveleuses, tracteurs, excavatrices, moissonneuses-batteuses, débusqueuses, etc. ;
- autres (2,3%).
Le solde du CA (11,2%) concerne les prestations de financement des ventes (achat, crédit-bail, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (58,5%), Europe de l'Ouest (12%), Amérique latine (10,7%), Asie-Afrique-Océanie-Moyen-Orient (8,4%), Canada (7,5%) et autres (2,9%).
